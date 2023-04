Soler: “Las playas de Águilas deben estar en esta época del año en estado óptimo"

La portavoz del Partido Popular de Águilas, Rosa Soler, ha manifestado el compromiso de su partido para que “las playas de todo el término municipal de Águilas estén en un estado óptimo para el uso y disfrute de todos los aguileños y de las personas que nos visitan durante la Semana Santa”.

Soler ha recordado que “esta es ya el cuarto año que, desde el Partido Popular nos vemos en la obligación de pedir a la alcaldesa socialista de Águilas que vele por el estricto cumplimiento del contrato de limpieza municipal, que engloba basura, limpieza y playas; ya que “si paseamos por las playas podemos comprobar que no se encuentran en las condiciones adecuadas para disfrutarlas”.

“El pasado año incluso presentamos una moción para que la Concejalía de Limpieza pusiera en marcha un Plan Integral de limpieza, mantenimiento y conservación de las playas de Águilas, con el fin de evitar llegar a la temporada de vacaciones de Semana Santa con estos espacios sin acondicionar adecuadamente y dicha moción fue rechazada por el equipo de Gobierno socialista”, ha puntualizado Soler.

La concejal ‘popular’ ha remarcado que, “en este último mes hemos tenido unas temperaturas que invitan a pasear e ir a la playa y si contamos con una materia prima de primera, debemos tenerlas cuidadas y equipadas para invitar al buen disfrute de las mismas y podemos dar gracias a que este año no hayamos sufrido ningún temporal como sucedió el pasado año”

En mayo de 2022, “desde la Concejalía de Turismo se comprometieron a tomar una serie de medidas que, a día de hoy, no han llevado a cabo y en las playas no se han renovado los lavapiés y se encuentran en unas condiciones de absoluta dejadez”; además, “no se han instalado los correspondientes contenedores de basura para que los usuarios puedan depositarla al irse de la playa, en definitiva, no están adecuadas a la temporada vacacional en la que nos encontramos, algo que el Partido Popular se compromete a realizar”, ha concluido Soler.