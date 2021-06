Reverte solicita una reunión al jefe de la Demarcación de Costas del Estado para intentar desatascar el PGMO

La presidenta del Partido Popular, Eva Reverte, ha informado de que ha solicitado una cita al jefe de la Demarcación de Costas del Estado, Daniel Caballero, para abordar el informe favorable que aún está pendiente de enviar al Ayuntamiento de Águilas, junto con el resto de documentación, tras su aprobación parcial por el pleno municipal.

Reverte ha hecho hincapié en que “todos sabemos ya que el próximo 25 de julio caduca la prórroga de la Declaración de Impacto Ambiental”, lo que “obligaría a reiniciar el proceso desde el principio y echar por tierra 15 años de trabajo y trámites por un informe que llevamos esperando desde 2018”.

“Ahora mismo urge que el ayuntamiento cumpla todos los requisitos que establece la legislación, porque si no es así, la Comunidad Autónoma no puede aprobarlo y el tiempo corre en nuestra contra”, ha matizado la edil y ha exigido que “el PSOE no condene a muerte el desarrollo económico, turístico y productivo de Águilas si no sale adelante”.

Asimismo, la concejal ‘popular’ ha subrayado que “después de todo el trabajo y empeño puesto por los técnicos municipales durante todos estos años, ahora, no podemos dejar escapar la oportunidad de que se materialice su aprobación por una falta de diligencia, puesto que de ello depende el futuro de nuestra localidad”.

La líder ‘popular’ ha explicado que “necesitamos ese informe favorable de la Demarcación de Costas del Estado, saber por qué está atascado y hemos solicitado una cita en vista de que el tiempo pasa y todo sigue igual”.

“La alcaldesa socialista de Águilas, Mari Carmen Moreno, debería acompañarnos a dicha reunión, si así lo estima oportuno, puesto que en asuntos de vital importancia como es este, todos debemos ayudar y poner de nuestra parte para que sean solucionados lo antes posible”, ha concluido Reverte.