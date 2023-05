Reverte: “El proyecto del Partido Popular está realizado por todos los aguileños y es el que Águilas necesita”

La candidata a la Alcaldía de Águilas, Eva Reverte, ha detallado que “agradezco a los medios, colectivos, asociaciones, profesionales y a todas las personas que nos han escuchado y que nos han ayudado a elaborar este programa, plasmando una hoja de ruta con las demandas de todos los aguileños”, por lo que “este proyecto es vuestro, el que Águilas necesita”.

Reverte ha apuntado que “hoy concluye una campaña electoral que el equipo del Partido Popular comenzamos en mayo de 2019, trabajando por todos y cada uno de los aguileños a través de nuestro puesto en la oposición del Ayuntamiento de Águilas”, ya que “hemos presentado propuestas para mejorar el día a día de los ciudadanos, siendo el motor de impulso de un equipo de Gobierno carente de ideas e iniciativas”.

Hay que destacar que “en estos años me he rodeado del mejor equipo, esta candidatura está formada por grandes profesionales que me apoyan y que, de por sí, refuerzan el valor que tenemos, son personas con predisposición, cercanas y con ganas de trabajar por cambiar Águilas a mejor”.

Para ello, “pido a todos los aguileños que este domingo salgáis a votar y que manifestéis vuestra voluntad”, ya que “lo que está en juego es el futuro de esta ciudad”. “Es el momento del cambio, de cuidar y ver crecer la ciudad en la que hemos nacido, hemos vivido y queremos seguir haciéndolo con más calidad; este cambio sólo es posible con el apoyo de los aguileños”.

En este proyecto “nos vamos a dejar la piel por hacer lo máximo posible por todos los ciudadanos, Águilas ha sido siempre y es lo primero”, por lo que “si nos dais la oportunidad de gestionar el futuro de nuestra ciudad, vamos a trabajar junto a todos para mejorar la limpieza, la seguridad ciudadana, mejorar la iluminación de Águilas y sus pedanías, además de reorganizar el caos circulatorio que tenemos actualmente y prosperar”.

Asimismo, “vamos a apostar por los jóvenes, nuestros mayores, por todas las personas con discapacidad, para tener una ciudad mucho más amable y accesible, así como por los más vulnerables”. Sin olvidar “al motor económico de Águilas, el sector primario: los agricultores y pescadores, los autónomos, comerciantes, hosteleros y por todos los profesionales que cada día se ponen en pié para trabajar, al igual que nosotros”.

La líder del PP ha apuntado que “con un Gobierno del Partido Popular a Águilas le va a ir mucho mejor, tal y como está sucediendo en la Región de Murcia con Fernando López Miras”, puesto que “hay menos impuestos, hay vivienda y oportunidades para los jóvenes y trabajamos día a día por la sanidad; la atención primaria; por la salud mental; por defender el agua, que es un bien común; a la familia y a los autónomos”.

En este hilo ha argumentado que “necesitamos un compromiso y una mayoría necesaria en Águilas y en la Región de Murcia para poder seguir creciendo junto a todos”, es por ello que “pedimos no dividir el voto y que las urnas este domingo se llenen de votos del Partido Popular”.

Por último, Reverte ha agradecido “a los medios de comunicación el incansable trabajo que han realizado durante estos cuatro años y estas dos últimas semanas de campaña, siendo fieles transmisores de todo lo que estaba pasando” y se ha comprometido a que “si ganamos las elecciones y conseguimos la mayoría necesaria de todos los aguileños, nos volveremos a reunir en el mirador de Andrés Escarbajal para valorar los 100 primeros días de nuestra gestión de Gobierno”.