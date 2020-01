Reverte: “El pleno deja en evidencia la falta de rumbo y efectividad de los socialistas "

La portavoz del PP en el Ayuntamiento de Águilas, Eva Reverte, quien ha calificado de “poco efectivo” el pleno del mes de enero al no recoger iniciativas relevantes de las que puedan beneficiarse los vecinos de Águilas y “deja en evidencia la falta de rumbo y efectividad de los socialistas en la gestión de los recursos del Ayuntamiento”. De hecho, tal y como ha remarcado Reverte, “la falta de interés en los temas importantes por parte del equipo de Gobierno se refleja en la presentación de mociones que crean cortinas de humo con el fin de ocultar la inactividad municipal”. “Nosotros estamos demostrando mes tras mes, semana tras semana que somos el motor de impulso del equipo de Gobierno sin propuestas, tienen que enmendar las nuestras para llevar algo a los plenos”, ha incidido la edil.

La popular ha explicado que los grupos de la oposición se encuentran siempre con el mismo problema en los plenos: “presentamos iniciativas, pero el PSOE, al poseer la mayoría absoluta, las sustituye por enmiendas totales, por lo que, de este modo, se silencian casi todas las iniciativas de los demás grupos”.

En este sentido, Reverte ha incidido en que “lo que no vamos a permitir es que el PSOE siga silenciando a los grupos de la oposición y no se defiendan mociones en el pleno que creemos que son productivas para el conjunto de la sociedad de Águilas”. De hecho, según ha explicado Reverte, “ayer decidimos retirar nuestras mociones porque al final, se convierten en las propuestas del PSOE, en los términos que ellos establezcan, y eso no es el mejor ejercicio de libertad democrática”.

Por ello, según ha adelantado la edil popular, “pediremos a la alcaldesa trabajar en un nuevo reglamento de organización y funcionamiento del Ayuntamiento para evitar que las propuestas de los grupos políticos caigan continuamente en saco roto, por la prepotente mayoría de la alcaldesa”.