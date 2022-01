Reverte (PP) “Moreno pretende ocultar la subida de sueldo para ella y los concejales liberados del PSOE"

La presidenta de Populares Águilas, Eva Reverte, ha informado de que “el Partido Popular presentó seis enmiendas al pleno del 22 de diciembre, en el que se debatieron los presupuestos municipales de 2022”.

La líder 'popular' ha destacado que “los concejales del Partido Popular nos sorprendimos al comprobar que no se debatieron nuestras propuestas en el pleno y que nadie nos dio ninguna explicación de por qué no fueron admitidas a trámite”.

Una vez más, “Mari Carmen Moreno utiliza su práctica habitual del 'yo mando' para dar la espalda a la oposición”, además de “faltar a la verdad afirmando que los concejales del Partido Popular no nos habíamos leído el presupuesto” cuando, según ha afirmado Reverte, “cualquier concejal del PP conoce mucho mejor el presupuesto que la mayor parte de los concejales del PSOE”.

Tras la decisión de Moreno, el 30 de diciembre de 2021 el PP registró un escrito dirigido a la alcaldesa y a los servicios jurídicos del Ayuntamiento de Águilas, con el fin de que “nos explicasen el motivo por el que no fueron admitidas nuestras enmiendas”.

Según indica el reglamento del Ayuntamiento de Águilas, hay un plazo de cinco días para contestar los escritos que se presenten por cualquier grupo municipal, pero “veinte días después, el ayuntamiento que tanto presume de ser transparente no había contestado”, por lo que “volvimos a presentar ese mismo documento en forma de alegación al presupuesto para ver si así podíamos obtener respuesta”, ha explicado la 'popular'.

Asimismo, “el día 19 de enero se emitió un informe jurídico y se convocó una comisión extraordinaria para explicar porqué no habían sido admitidas las enmiendas”, pues “según ellos, se presentaron de forma extemporal y que en el propio pleno se podrían haber expuesto a viva voz”, algo que “evidentemente no sucedió porque no sabíamos que no se iban a debatir”.

Hay que destacar que “Moreno pretende ocultar la subida de sueldo para ella y los concejales liberados del PSOE que se aprobó en el pasado pleno”, así el concejal de Hacienda, Jose Manuel Gálvez, ha vertido declaraciones falsas al afirmar que el PP no presentó ninguna enmienda al pleno, algo que es completamente incorrecto”, ha asegurado la 'popular'.

Reverte ha concluido remarcando que “con esta forma de trabajar la alcaldesa de Águilas continúa demostrando lo poco que le importan los intereses de los aguileños”, ya que “las propuestas del Partido Popular estaban dirigidas a favorecer el Polígono Industrial, la Plaza de Abastos, a mejorar las vías públicas y al mantenimiento de caminos rurales entre otras”.