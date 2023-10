Reverte exige a la alcaldesa de Águilas una respuesta y acciones inmediatas ante la situación de la Policía

La presidenta del Partido Popular de Águilas, Eva Reverte, ha exigido a Mari Carmen Moreno que atienda a las peticiones del Cuerpo de Policía Local y que dé algún paso que mejore de una vez esta situación.

Reverte ha detallado que “la Policía Local de Águilas lleva 48 horas de encierro y el equipo de Gobierno socialista ha sido incapaz de dar señales o de intentar dialogar”, a su vez ha exclamado que “tenemos todo el día por delante y es necesario que Moreno convoque de manera urgente una Junta de Portavoces, que convoque una mesa negociadora o ese pleno extraordinario que le solicitamos el pasado lunes”.

Hay que destacar que “esta situación no puede continuar así, el equipo de Gobierno está demostrando con su pasividad e inacción que no hay ninguna esperanza de que esta concentración que se está llevando a cabo llegue a buen fin, porque no ha habido ningún contacto por parte de la administración y es una vergüenza que esta situación se esté viviendo en nuestra localidad”.

A su vez, la líder del PP ha recordado que “a 5 días de las elecciones se plasmó una firma por parte de la alcaldesa, del concejal delegado de Personal y Hacienda, sindicatos, el Partido Popular y Ciudadanos donde nos comprometíamos a que en el primer pleno de la legislatura, fuese cual fuese el resultado, se aprobarían una serie de mejoras para la Policía Local y el resto de funcionarios”.

Asimismo, Reverte ha matizado que “no podemos dejar que estas familias sigan alejadas de sus hijos y de sus parejas durante todo el fin de semana, que además viene con un día festivo de por medio”, a lo que ha apuntado que “los turnos se están cumpliendo escrupulosamente, pero el desgaste físico y emocional puede llegar a afectar a los agentes”.

“El Ejecutivo de Moreno tiene que demostrar que hay voluntad de cumplir, no sólo con el acuerdo firmado, sino iniciando un diálogo que dé pie a una negociación que ponga fin al encierro de la plantilla de la Policía Local”, ha concluido.