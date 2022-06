Renuncia la única edil de Vox en Águilas por diferencias con el partido y denuncia a Antelo

Nuria Almagro, la única concejal de Vox en el ayuntamiento de Águilas, ha renunciado a su acta de edil por discrepancias internas con su partido y ha denunciado ante el comité de garantías de su formación a varios cargos del mismo, entre ellos al presidente regional de la organización, José Ángel Antelo.

La edil estaba adscrita al grupo mixto, del que formaba parte junto a concejal de Cs Donosa Bustamante, y en un comunicado ha aclarado que ha denunciado ante el comité del partido a Antelo y a otros cargos de Murcia y Madrid “por las presiones recibidas para actuar en contra de mis principios como jurista”.

También ha presentado una querella contra un cargo de Vox Murcia por un presunto delito contra el honor, tras haber sido incluida en un documento junto a otros cuatro concejales de la Región, de los cuales dos ya han abandonado el partido.

Asimismo, ha denunciado ante la Fiscalía de la Región de Murcia a un concejal del PSOE y a un miembro de Vox, antiguo concejal del PP, ambos por un presunto delito de prevaricación en relación con una investigación sobre la adjudicación de contratos a Cruz Roja Águilas.

Según la ex edil, para este asunto “a pesar de su importancia y gravedad, nunca conté con el apoyo de Vox, presentando yo sola, por mis propios medios, recurso de nulidad y siendo por ello testigo clave en el juicio”.

En su comunicado afirma que “cualquier partido que en su seno interno se comporte de forma totalitaria y antidemocrática, no puede ofrecer apertura y diálogo a la sociedad; que un partido que emplee tácticas de amedrentamiento y coacción a quienes alzan la voz no puede traer justicia y seguridad”.

Añade que “un partido que denigre a una mujer no puede erigirse en patriota, pues por su ignorancia supina no sabe que ser patriota no es disfrazarse con banderas y abalorios, porque la patria es femenina y la patria es madre”

La renuncia de Almagro se dio a conocer el martes por la noche a la corporación durante la sesión plenaria, en la que el asunto se incluyó en el orden del día por la vía de urgencia, para que el pleno tomara conocimiento de la decisión de Almagro.

Durante el pleno la concejala no aludió a las razones de la renuncia y cerró su etapa como edil recitando unos versos del poema “No te detengas” Walt Whitman