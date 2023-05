PSOE en Águilas cierra campaña en la plaza Montcada i Reixac

El PSOE de Águilas celebra hoy su tradicional cierre de campaña en el transcurso de un acto en el que intervendrán la candidata a la alcaldía y actual alcaldesa de Águilas, Mari Carmen Moreno, y el secretario de Organización y número cinco de la candidatura de Pepe Vélez, Juan Andrés Torres. El acto tendrá lugar en la plaza de Montcada i Reixac, como ya hicieran en el cierre de 2021 cuando lograron la mayoría absoluta con la que han gobernado en los últimos cuatro años. El acto comenzará a las 19 horas con actividades infantiles, y animación musical a cargo de Jotta Navarro. Sobre las 21 horas están previstas las intervenciones de Moreno y Torres y, finalmente, la actuación del grupo aguileño The Jukebox Band. El PSOE cierra así una campaña centrada en dar a conocer las distintas propuestas de gobierno en diferentes ámbitos, así como en mantener la cercanía con los ciudadanos, tal y como ha ocurrido en los últimos años, con el fin de escuchar sus propuestas. “No ha sido una campaña de grandes actos, sino una campaña cercana a la ciudadanía que es lo que venimos haciendo desde que ostentamos responsabilidades de gobierno porque no entendemos la política municipal de otra forma que no sea junto a nuestros vecinos y vecinas”- ha concluido Moreno.