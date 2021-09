El proyecto arqueológico de la Isla del Fraile se consolida gracias al mecenazgo de empresas

La próxima semana arranca la segunda campaña de excavaciones en la Isla del Fraile (del 6 al 18 de septiembre) promovida por la concejalía de Patrimonio Cultural y Cultura del Ayuntamiento de Águilas y la Universidad de Murcia. Según han explicado los directores del proyecto, Alejandro Quevedo (Universidad de Murcia) y Juan de Dios Hernández García (Museo Arqueológico de Águilas), “las expectativas son muy altas tras los buenos resultados obtenidos en 2020, en los que se descubrió una necrópolis islámica y un almacén de época romana con varias ánforas, algunas de las cuales conservaban su contenido original, salsas de pescado. Los objetivos de la próxima intervención se centrarán en estudiar el desarrollo urbanístico de la isla en la Antigüedad y matizar sus fases, así como analizar la intensidad de la inesperada ocupación medieval”. La campaña contará con un equipo paritario formado por 20 investigadores y estudiantes, estos últimos procedentes de diversas universidades entre las que se encuentran la Universidad Complutense de Madrid, la Autónoma de Madrid, Barcelona, Granada, Jaén, Navarra y Murcia. “La segunda campaña de excavaciones arqueológicas arranca con mayor ilusión que la primera y se consolidan los hallazgos del año pasado. Desde el Ayuntamiento de Águilas, a través del convenio firmado con la UMU,se apuesta por la formación de los estudiantes universitarios y la puesta en valor de la Isla del Fraile desde el rigor científico y académico”, ha señalado la edil de Cultura, Maido Simó.

Arqueología subacuática y colaboración internacional

La gran novedad de la edición de 2021 es la extensión de los trabajos al ámbito submarino. La isla del Fraile es el único yacimiento catalogado como Bien de Interés Cultural a nivel terrestre y subacuático en la Región de Murcia. Debido a su carácter insular, el estudio de su entorno marítimo resulta fundamental para comprender sus diversas fases históricas. Por todo ello, en paralelo a los trabajos en tierra se desarrollará una prospección subacuática en colaboración con el Instituto Balear de Estudios en Arqueología Marítima (IBEAM). El Instituto cuenta con una destacada trayectoria en Arqueología subacuática, habiendo sacado a la luz pecios emblemáticos como el de Ses Fontanelles (Mallorca). Participarán en la campaña sus directores, Javier Rodríguez Pandozi y Enrique Aragón Núñez, este último procedente de la Universidad de Flinders (Australia).

Debido al interés que suscita el proyecto de la isla del Fraile, que ya contaba con la colaboración del Laboratorio de Arqueología Forense de la Universidad Autónoma de Madrid (LafUAM), este año se suman al mismo nuevos investigadores procedentes de la Universidad Complutense de Madrid y de la Universidad de Jaén especializados en Arqueología de la Arquitectura y Geoarqueología respectivamente. Asimismo, cabe destacar la colaboración del investigador japonés Tomoo Mukai, especialista en ceramología del Centre Camille Jullian (Universidad de Aix-Marsella). Junto a esta última institución se prepara un proyecto conjunto de investigación sobre las cerámicas romanas documentadas en la isla (CERAFRICS. Consumption and Exchange of Roman African Ceramics in Southeastern Spain) para solicitar apoyo económico y científico a l’EHEHI École des Hautes Études Hispaniques et

Ibériques de la Casa de Velázquez, institución francesa de Arqueología con sede en Madrid.

Mecenazgo de empresas y fundaciones

La investigación arqueológica de la isla del Fraile se enmarca en un convenio de colaboración firmado entre la Universidad de Murcia y el Ayuntamiento de Águilas financiado íntegramente por este último. Sin embargo, las necesidades derivadas del propio proyecto, con un notable incremento de especialistas y medios, han llevado a sus directores a abrir la financiación a empresas y fundaciones. La implantación de este modelo de micromecenazgo, habitual en el mundo anglosajón pero con menos arraigo en nuestro país, ha sido todo un éxito. Destaca el patrocinio de la empresa OSS (Offshore Special Services), con sede en San Javier, que pone a disposición los medios para el desarrollo de la campaña de prospección subacuática, de la que cubrirá los gastos. También el del grupo Culmárex, cuyas instalaciones piscícolas se encuentran a proximidad de la isla, donde los recursos del mar se explotaban ya hace más de 1.500 años. Así mismo, colaboran con el proyecto la Fundación Cajamurcia y, desde 2020, el Hostel Isla del Fraile (Taburete Group), en cuyas instalaciones se alojan y trabajan los investigadores. A este conglomerado se suma la ayuda desinteresada de Protección Civil Águilas que facilita el traslado diario de los miembros del equipo a la isla. El compromiso de las empresas con el patrimonio arqueológico y el impacto de los resultados de la anterior campaña, que fueron recogidos por medios tan destacados como El País o The Times, han hecho posible esta colaboración pionera en Águilas, forjando un modelo que aspira a crecer y consolidarse en el futur