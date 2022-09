Promúsica Águilas presenta su Temporada de Conciertos, que dará comienzo el 9 de octubre

Como no podía ser de otro modo, el Auditorio Infanta Elena de Águilas fue el lugar elegido para la presentación de la temporada de conciertos de Promúsica, que este año celebra su undécima edición. El acto corrió a cargo de la alcaldesa de Águilas, Mari Carmen Moreno, edil de Cultura, Maido Simó, el presidente de Promúsica, Juan Carlos Sánchez Renovales, y el gerente del Auditorio, Ramón Román.

La programación estará compuesta por 13 conciertos, una temporada importante por los solistas de gran nivel, por las orquestas y por los temas que se van a interpretar.

Según explicó el presidente de Promúsica, Juan Carlos Sánchez Renovales, la temporada dará comienzo el 9 de octubre con la ópera La Boheme de Puccini. Tanto ésta como la ópera Turandot de Puccini están organizadas por el Ayuntamiento, que ha dado a Promúsica la posibilidad de ponerlas a disposición de sus abonados por un plus de solo 15 euros cada una al abono total, que cuesta 100 euros. “A través del INAEM y del ICA vamos a poder traer estas dos óperas que Promúsica ha incluido como un extra en su programación”, señaló Ramón Román, quien destacó que “la temporada no puede ser más espectacular. Vamos a salir ganando todos los que vamos a poder disfrutar de estos conciertos. Sin la Asociación Promúsica no sería posible ofrecer un programa así y año tras año se han superado en cuanto a la calidad y en cuanto a

la proyección cultural”. Por su parte, la alcaldesa de Águilas transmitió su agradecimiento a Promúsica “su apuesta desinteresada por la música y la cultura en nuestra localidad”.

Sin duda la calidad de la Temporada es evidente al conocer el cartel que la compone. Además de las dos óperas, la programación incluye una variada oferta musical de gran nivel, como explicó detalladamente Sánchez Renovales:

9 octubre: Ópera. La Boheme de Puccini.

28 octubre: Orquesta Sinfónica de la Región de Murcia.

25 noviembre: Recital para dos pianos. Hermanos Aracil.

9 diciembre: Carmina Burana. Orquesta Sinfónica Atlántida.

2 enero: Orquesta Sinfónica Región de Murcia. Concierto de Año Nuevo.

20 enero: Recital de Piano. Francesco Mazzoletto.10 febrero: Orquesta Sinfónica de Cartagena.

24 marzo: Ópera. Turandot de Puccini.

14 abril: Orquesta Sinfónica de la Región de Murcia.

28 abril: Concierto Barroco.

19 mayo: Orquesta Sinfónica Región de Murcia. Novena sinfonía de Beethoven.

2 junio: Recital de piano. Solista Andrea Turini.

23 junio: Orquesta Sinfónica Región de Murcia. Romeo y Julieta.