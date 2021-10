Promúsica Águilas celebra su décimo aniversario con una Temporada de Conciertos por todo lo alto

Con un cartel en el que una explosión de color y alegría brota de un suelo pétreo y negro, que refleja el resurgir después de un año y medio muy difícil, Promúsica Águilas presentó esta semana su décima Temporada de Conciertos. Como no podía ser de otro modo, el Auditorio Infanta Elena de Águilas fue el lugar elegido para la presentación, que corrió a cargo de la edil de Cultura, Maido Simó, el presidente y el vicepresidente de Promúsica, Juan Carlos Sánchez Renovales y Ángel López, respectivamente, y el gerente del Auditorio, Ramón Román.

La concejala de Cultura confesó que era una verdadera alegría poder presentar esta temporada que “Promúsica retoma con muchísima fuerza. Después de este tiempo de Pandemia donde Promúsica ha hecho todo lo posible y más para seguir ofreciendo en Águilas la música clásica, vamos a asistir a la presentación de esta temporada, llena de calidad, donde vamos a tener un décimo aniversario que no va a dejar indiferente a nadie”. Aunque inicialmente la programación iba a ser más pequeña, finalmente estará compuesta por 13 conciertos, una temporada importante por los solistas de gran nivel, por las orquestas y por los temas que se van a interpretar.

Según explicó el presidente de Promúsica, Juan Carlos Sánchez renovales, la temporada dará comienzo el 17 de octubre, con la ópera Carmen de Bizet. Tanto ésta como la ópera Nabuco de Verdi están organizadas por el Ayuntamiento, que ha dado a Promúsica la posibilidad de ponerlas a disposición de sus abonados por un plus de solo 10 euros al abono total, que cuesta 100 euros. “A través del INAEM y del ICA vamos a poder traer Carmen y Nabuco, dos óperas que Promúsica ha incluido como un extra en su programación”, señaló Ramón Román, quien destacó que “la temporada no puede ser más espectacular. Vamos a salir ganando todos los que vamos a poder disfrutar de estos conciertos. La relación entre el Ayuntamiento y la Asociación durante estos diez años ha sido enriquecedora, simbiótica y hemos crecido juntos. Sin la Asociación Promúsica no sería posible ofrecer un programa así y año tras año se han superado en cuanto a la calidad y en cuanto a la proyección cultural”.

Sin duda la calidad de la Temporada es evidente al conocer el cartel que la compone. Además de las dos óperas (Carmen, el 17 de octubre y Nabucco el 27 de marzo), la programación incluye una variada oferta musical de gran nivel, como explicó detalladamente Sánchez Renovales:

El 19 de noviembre, Vitaly Pisarenko, excepcional pianista que nos sorprendió en verano en los Conciertos del Castillo, mostrará su virtuosismo al interpretar el Concierto número uno para piano y Orquesta S. 124 y el Totentanz para piano y Orquesta S 126 de F. Liszt, acompañado por la Orquesta Sinfónica de Cartagena, dirigida por Leonardo Martínez. También se interpretará la Sinfonía nº 41 “Júpiter” KV 551 en do mayor, la última de las sinfonías que creó Mozart antes de su prematura muerte.

El 10 de diciembre se hará un concierto en homenaje a los afectados por la Pandemia. Se interpretará Epitaph para violín solo y orquesta de cuerdas de Mateo Soto, dedicada a los fallecidos por COVID. En este mismo concierto la violinista Laura Rodríguez y el clarinetista Ángel López Soler, acompañados por la Orquesta de Cuerdas de la Sinfónica de Cartagena (dirigida por Leonardo Martínez), tocarán el Adagio para Cuerda y Clarinete de R. Wagner, Variaciones para clarinete sobre tema Rigoletto de L.Bassi/G.Verdi y las Cuatro Estaciones de A. Vivaldi.

El 2 de enero la Orquesta Sinfónica de la Región de Murci, bajo la batuta de su directora Virginia Martínez, darán la bienvenida a 2.022, con el tradicional Concierto de Año Nuevo

El 28 de enero se celebrará el primer Concierto de Cámara de la temporada con un recital de Piano a cargo de Olena Miso, con temas de Liszt y Rachmaninov.

Otra gran cita tendrá lugar el 18 de febrero, en la que las pianistas Mijung Koo y Hyojung Huh, acompañadas por la Orquesta Sinfónica de la Región de Murcia, deleitarán al público con el Concierto para dos pianos y Orquesta KV 365 de W.A. Mozart y la Sinfonía nº 5 en mi menor Opus 64 de P.I. Tchaikovski.

El 4 de marzo se subirá al escenario del Auditorio una de las violinistas internacionales jóvenes más virtuosas, Alena Baeva, que, junto a la Orquesta Sinfónica de la Región de Murcia, en este caso dirigida por Michal Nesterowicz, interpretará el Concierto para violín y Orquesta nº 2 Opus 63 de S. Prokofiev, el Concierto Românesc de György Ligeti y Summer Evening de Z. Kodály.

El 13 de abril, coincidiendo con el Miércoles Santo, la soprano Olalla Alemán y el contratenor Pedro Pérez, junto a la Orquesta Sinfónica de la Región de Murcia, interpretarán el Stabat Mater de G.B. Pergolesi. Los asistentes también podrán disfrutar del Concierto para dos flautas y Orquesta de D. Cimarosa a cargo de los solistas italianos Tommaso Benciolini y Nicola Campitelli.

El 29 de abril se realizará el segundo Concierto de cámara, en este caso con un Concierto a dos pianos de Manuel Tévar y Laura Sierra, que interpretarán obras de Brahms y Schubert.

El 20 de mayo la Orquesta Sinfónica de Torrevieja, bajo la dirección de José F. Sánchez, tocará Grandes Bandas Sonoras de cine.

El 3 de junio tendrá lugar otro Concierto de cámara, tras el que el 24 de junio llegará el cierre de temporada con la potencia de Los Planetas de G. Holst, con una ampliada Orquesta Sinfónica de la Región de Murcia y coros. Virginia Martínez pondrá el broche a la décima temporada dirigiendo a 110 músicos en el escenario del Auditorio.

“Tengo que darle las gracias de todo corazón a Promúsica por seguir apostando en tiempos de Pandemia por la Cultura. Gracias a los directivos y a todos los socios de Promúsica por hacer que la música clásica vuelva de nuevo al Auditorio de Águilas”, señaló Maido Simó. Y es que los abonados también están a la altura. Según explicó Ángel López, “pensábamos que iba a ser difícil reactivar a nuestro público, pero todo el mundo estaba deseando volver a asistir con garantía a los conciertos y los abonados nos están demandando sus abonos con pasión. Tienen ganas de música y nosotros estamos ahí para ofrecérsela”.