Policía Local interpone 44 denuncias por saltarse las normas contra el COVID 19

Durante este fin de semana, Policía Local de Águilas ha dado curso a 44 denuncias por saltarse las normas contra el COVID 19 y ha ha llevado a cabo la identificación de 90 personas. La mayoría de los incumplimientos han sido por saltarse el cierre perimetral, pero también se han interpuesto denuncias por no cumplir las restricciones relativas a grupos no convivientes, toque de queda, mal uso de mascarilla, etc.

El sábado por la noche, los agentes también procedieron a formular denuncia grave contra un local, siendo sorprendidos 5 clientes al salir del mismo.

Recordamos que las cuantías de las sanciones por incumplir las normas son:

- Multa de 100 hasta 3.000 euros en caso de infracciones leves.

- Multa de 3.001 hasta 60.000 euros por infracciones graves.

- Multa de 60.001 hasta 600.000 euros por infracciones muy graves.

Asimismo, la sanción por no llevar mascarilla o hacer un uso inadecuado de la misma será de 100 euros.