El Pleno solicitará la devolución del sector de la peluquería y la estética al IVA reducido del 10%

Mari Carmen Moreno, en representación del Grupo Municipal Socialista, elevará al Pleno ordinario del mes de marzo una moción en la que pedirá que se inste al Gobierno de España a que devuelva al sector de la peluquería y la estética al IVA reducido del 10%, porque “de ello depende que muchos negocios se mantengan abiertos”. Son un segmento económico formado por más de 150.000 trabajadores y trabajadoras en España, donde el 85% son mujeres jóvenes de entre 20 y 35 años, y que genera unos 50.000 empleos indirectos. Y un segmento que ha sido foco de la mayor parte de las restricciones para el Estado de Alarma y la posterior situación generada por la pandemia, y que menos ayudas ha recibido ante la enorme carga de trabajo que supone la adaptación a las nuevas circunstancias.

Esta moción se hace eco de las demandas del grupo independiente “Creer en nosotros”, formado por miles de profesionales del sector de la imagen, mayoritariamente autónomos y autónomas, que se han unido a nivel estatal con el único fin de luchar por conseguir la reducción del impuesto del IVA del sector. Éste fue aumentado en el último trimestre de 2012 hasta el 21%. Esta subida, que iba a ser temporal mientras durara la crisis de aquellos momentos, conforme a la promesa del entonces ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, persiste 8 años después; por este motivo, el sector a nivel se ha manifestado esta mañana en Águilas y en otros muchos municipios del país, para pedir la vuelta al IVA reducido del 10%.

“Creer en nosotros” quiere dejar claro “ que en ningún momento se está pidiendo una reducción del IVA; sino que la principal reivindicación, es la vuelta al IVA reducido del 10% aplicado a sectores esenciales, como bien se nos ha reconocido en esta pandemia, y conceptuar la peluquería y estética como un servicio esencial”. Así lo han explicado Juan Francisco Juan y Toñi Molina Fernández, portavoces de los más de 50 profesionales del sector que esta mañana se han concentrado en la explanada del Auditorio Infanta Doña Elena.

El Partido Socialista Obrero Español presentó en 2018 una PNL que fue aprobada por la mayoría de los partidos y que tenía como último resultado devolverles el IVA reducido del 10% aplicado a sectores esenciales, pero, desgraciadamente y a estas alturas, aún no ha sido aplicada. Por tanto, el sector de la peluquería y la estética reivindica la vuelta al IVA reducido del 10% y es ahora ante la dramática y agonizante situación en la que se encuentran cuando más necesitan que esta reivindicación se haga realidad. Si ya venían sufriendo una difícil circunstancia, la Covid-19 ha dejado al sector en una situación muy crítica. Han tenido que cerrar durante tres meses por fuerza mayor y actualmente están totalmente limitados porque hay establecidas unas restricciones, como medidas de seguridad, que no les permiten desarrollar su profesión con total disponibilidad, lo que repercute directamente en su producción. Entienden totalmente la nueva realidad en la que los ha instaurado la pandemia, pero la grave situación deriva de la desproporción que supone tener un IVA al 21%. Asimismo, hay que indicar que esta situación es una muestra del agravio comparativo que sufre este sector de la imagen personal respecto a otros sectores; es el único sector de la imagen al que se le subió el IVA en 2012 hasta el 21% y que en la actualidad no lo ha recuperado, como sí ha pasado en otros sectores como la cultura, el cine y las artes escénicas, las floristerías, los servicios funerarios o el ocio.

En este contexto actual las peluquerías en los últimos 9 meses de 2020, en comparación con el mismo período del año anterior, han sufrido en la facturación una caída media de un 38,9%. No obstante, para el 67,8% de las peluquerías la facturación de los primeros 9 meses de 2020 ha caído hasta llegar al 50%. Más de 18.000 salones han tenido que echar el cierre. En 2012 constaban aproximadamente 84.000 salones activos, entre peluquerías y centros de belleza, los cuales, debido a la subida del IVA al 21%, descendieron a 48.000: más de un 40% cesaron su actividad. En la actualidad ante esta difícil situación, la capacidad de supervivencia de muchas peluquerías está en peligro, y así lo manifiestan los datos: el 57% no podrá sobrevivir más de 6 meses, 27.300 sobre un total de 48.000 salones de peluquería y estética que existen en estos momentos en España.

Analizando el porcentaje de actividad actual de los salones de peluquería, en comparación con la actividad normal en estas fechas en años anteriores, destaca que, de media, las peluquerías están trabajando sólo al 52,7% de su capacidad. Sin embargo, prácticamente la mitad de los salones, el 48,82%, trabaja en estos momentos a menos del 50% de su actividad habitual.