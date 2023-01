NNGG "La alcaldesa de Águilas sigue sin prestar interés por los jóvenes aguileños"

Nuevas Generaciones Águilas reclama a la alcaldesa de Águilas la falta de propuestas y el desinterés que manifiestan por los jóvenes de la localidad, puesto que obviando el Octubre Joven, en ninguna otra época del año se realizan actividades orientadas a estas edades.

El presidente de NNGG Águilas, Francisco Hernández, ha señalado que “durante esta Navidad, el equipo de Gobierno socialista de Mari Carmen Moreno no ha programado ningún tipo de evento o actividad destinada a los jóvenes de la localidad”. En cambio, “en municipios vecinos de la comarca, sí que han tenido programaciones destinadas a estas edades”.

Hernández también ha matizado que “en la noche de San Juan tampoco se llevó a cabo el tradicional concierto en la explanada del Auditorio Infanta doña Elena, que se venía organizando en años anteriores y que hacía muy especial esa noche en la bahía de levante y no entendemos que se alegue a que fue por motivos sanitarios, puesto que sí se realizaron otras actividades multitudinarias en esas fechas”.

A su vez, “en el carnaval celebrado este verano, fue gracias a la presión de los hosteleros y a la reclamación del Partido Popular como se consiguió que se pudiese celebrar la fiesta en las calles de Águilas el último fin de semana”, puesto que “el equipo de Gobierno se oponía a ello”.

En definitiva, “Moreno sigue en su línea de no gestión, sin proyecto y sin ningún tipo de interés por mejorar o aportar algo nuevo a los jóvenes de Águilas y a los que pueden visitarnos”. En ese sentido, “tenemos que tener en cuenta que nosotros no solo somos el futuro, sino que también somos el presente”, por lo que “reclamamos algo de predisposición a este equipo de Gobierno, alternativas de ocio para no tener que desplazarnos a otras localidad y poder divertirnos en nuestro municipio”, ha concluido Hernández.