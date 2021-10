NNGG Águilas organiza una limpieza de la playa del Rafal para este sábado

Nuevas Generaciones Águilas ha organizado una jornada de voluntariado ambiental para limpiar el entorno de la playa del Rafal, esta actividad se realizará este sábado, 30 de octubre, y el punto de encuentro para todos los participan tes será en la Torre de Cope, a las 10 de la mañana . El presidente de NNGG Águilas, Francisco Hernández, ha destacado que “tras el éxito de la ruta solidaria a beneficio del Centro Ocupacional Urci, este sábado continúan nuestras actividades enmarcadas dentro del Octubre Joven” Hernández ha explicado que “con el fin de mitigar los efectos medioambientales que han producido las últimas lluvias e inundaciones en nuestra costa, vamos a realizar una limpieza, en la zona de Cope, en la playa del Rafal“. Asimismo, dentro de las actividades que realiza NNGG Águilas a lo largo del año, “siempre realizamos jornadas de limpieza como esta en distintas zonas de la localidad”, ya que “estamos comprometidos con el medio ambiente y con la salud de nuestros montes y costa”, por lo que, tal y como ha remarcado el 'popular', “queremos continuar concienciando a los jóvenes y no tan jóvenes de la importancia de cuidar de nuestro entorno más preciado”. Por último, Hernández ha destacado que “desde Nuevas Generaciones invitamos a todos los vecinos de Águilas a colaborar en esta acción de limpieza de nuestra costa”, porque “lo que no cuidemos hoy quizá no lo tengamos mañana”.