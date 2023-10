Moreno no será candidata a la reelección de la Secretaria General del PSOE en Águilas

El Partido Socialista de Águilas celebrará, el próximo 1 de diciembre, una asamblea extraordinaria en la que se renovarán los cargos orgánicos a nivel municipal, entre ellos la Secretaría General de la agrupación. La actual secretaria, Mari Carmen Moreno, no será en esta ocasión candidata a la reelección. “Tras once años al frente de la secretaría general ha llegado el momento de una renovación; algo totalmente natural y democrático. No hay más razones que estas detrás de una decisión totalmente personal. Creo que es el momento de dar paso a las nuevas generaciones que, sin duda, lograrán con el apoyo de todos y con la necesaria combinación de juventud y experiencia seguir fortaleciendo el proyecto socialista en la localidad”.

Moreno, que cuenta con el apoyo de toda la Ejecutiva socialista, ha asegurado que seguirá trabajando “con la misma dedicación, empeño e ilusión por la ciudadanía desde la alcaldía del Ayuntamiento de Águilas”. Cabe recordar que en las municipales de Águilas ganó la lista del PSOE, encabezada por Moreno, con más de 2.000 votos con respecto a la segunda fuerza, el PP