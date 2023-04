La actual alcaldesa de Águilas y candidata a la alcaldía, Mari Carmen Moreno, renovaba este fin de semana su compromiso con los ciudadanos y ciudadanas del municipio en el transcurso del acto de presentación de la candidatura con la que el PSOE concurrirá a las próximas elecciones del 28 de mayo. Este acto se llevó a cabo en la sala Julio Castelo del Auditorio y Palacio de Congresos Infanta Doña Elena, donde los socialistas quisieron arropar con su presencia una candidatura que, aseguró Moreno, " está formada por un grupo de hombres y mujeres que han decidido hacer un paréntesis en su vida profesional e incluso, personal, para trabajar por nuestra ciudad". Mari Carmen Moreno tomó la palabra en un emotivo discurso que comenzó con un repaso por cuatro años en los que "ha habido momentos muy duros, durísimos, en los que incluso te planteas si esto merece verdaderamente la pena obteniendo siempre, tras pensarlo sólo un segundo, la misma respuesta: sí, la merece. La merece cuando ves que has aportado algo a tu ciudad, o que alguna de las decisiones que has tomado o de los proyectos que has sacado adelante han mejorado tu Águilas y lo que es más importante, la vida de tus ciudadanos”.

La lista que acompañará a la actual alcadesa para los próximos comicios del 28M es la siguiente;

CANDIDATURA:

1. María del Carmen Moreno Pérez.

2. Rosalía Casado López.

3. Cristóbal Casado García.

4. María Dolores Simó Sánchez.

5. José Manuel Gálvez García.

6. Elena Casado Navarro.

7. José Luis Moreno Salas.

8. Noelia Ruano Fernández.

9. Juan Ramón Gallego Sánchez.

10. José Antonio Consentino López.

11. Isabel Fernández Martínez.

12. Ginés Desiderio Navarro Aragoneses.

13. Francisca Gallego Quiñonero.

14. Alonso Paredes Morata.

15. Juani López López.

16. Adrián Rienda Escarabajal.

17. Alba Muñoz Muñoz.

18. Francisco Castro Cruz.

19. Miriam Muñoz López.

20. Luis García Navarro.

21. Vicente Ruíz Robles.

Suplentes:

1. María Salas Rodríguez.

2. Francisco Escámez Reverte.

3. Josefa Espinosa Ruíz.