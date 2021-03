Moreno entrega su bastón de mando a la patrona de Águilas

“¡Ay, Madre, cuantas veces te he rezado, te he pedido y suplicado que protegieras a mi pueblo y a todos mis vecinos durante este terrible año. He venido a esta Iglesia y a solas te he implorado que me ayudaras a seguir adelante y te he sentido. Por eso, te quiero agradecer tu protección, el que hayas estado al lado de los que tanto han sufrido por la pérdida de un familiar y de los que han pasado esta terrible enfermedad. Y te lo quiero agradecer haciéndote entrega de lo que para mí no es símbolo de mandato, ni poder, sino un símbolo de unidad y de sacrificio por los demás. Te hago entrega en este día del Bastón que hace 6 años me entregaban a mí mis vecinos. Hoy, madre, te lo entrego a ti para que sigas protegiendo a todo tu pueblo, para que sigas ayudándonos a continuar adelante y para que seas la Alcaldesa perpetua de tu pueblo de Águilas que tanto te adora y te venera”.

Con estas emotivas palabras, se dirigía esta mañana la alcaldesa de Águilas, Mari Carmen Moreno, a la Virgen de los Dolores, durante la celebración de la Misa en honor a la Patrona de Águilas. Ésta ha tenido lugar en la parroquia de San José, con un aforo restringido a causa de la Pandemia. Los tradicionales actos como la ofrenda floral, la lectura del Pregón de Semana Santa y los bailes tradicionales en la puerta de la Iglesia no se han podido realizar, pero se ha llevado a cabo una eucaristía íntima y muy emotiva, oficiada por los párrocos Manuel Amatriaín y Mariano Cañavate. Además ha contado con el coro gospel, que ha elevado hermosas alabanzas a la Dolorosa.

El presidente del Cabildo de Cofradías y hermano Mayor del Paso Azul, Pepe Cáceres, ha cerrado la eucaristía, concediendo, en nombre de su Cofradía, “un meritorio reconocimiento y a la vez alentar a que su labor no decaiga, pues su cometido y misión es de primera línea, a la concejalía de Política Social y Sanidad del Ayuntamiento de Águilas, en la persona de su edil, Dolores García Albarracín”.

Previo a la Misa y como vienen haciendo desde hace años, la alcaldesa y el hermano Mayor del Paso Azul han colocado unas flores en la escultura de la Virgen de los Dolores que hay en el cementerio de Águilas.