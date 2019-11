PP "La mayoría absoluta del PSOE impide defender la libertad en la elección de centro educativo"

El Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Águilas presentó el pasado lunes una moción, por trámite de urgencia, para instar al Gobierno nacional a defender las libertades educativas consagradas en la Constitución, y que estaba previsto que se debatiera ayer en el Pleno ordinario del mes de noviembre.

El concejal popular, Antonio Landáburu, ha mostrado su malestar ante esta negativa del gobierno de Mari Carmen Moreno, al impedir que la moción fuera debatida anoche “es un tema que nos importa y mucho, porque son más de 5.000 alumnos los que cursan sus estudios en los dos centros concertados con los que contamos en la localidad”. “Todo esto no es más que una muestra de la soberbia y el poco talante del PSOE de Águilas”.

Landáburu ha tachado de “lamentable” el hecho de no querer ni siquiera aprobar dicho trámite de urgencia “de haberlo hecho hubiéramos conocido la postura real de los socialistas aguileños, pero por lo visto han de estar en consonancia con sus jefes de Madrid, con el señor Sánchez y han preferido no dejarnos hablar, para así no tener que votar en contra de la propuesta”.

Isabel Celaá, ministra en funciones de Educación y Formación Profesional, el día 14 de noviembre en la inauguración del XV Congreso Escuelas Católicas argumentó que “de ninguna manera puede decirse que el derecho de los padres y madres a escoger una enseñanza religiosa o a elegir centro educativo podrían ser parte de la libertad de enseñanza”. Este tema ha generado una gran alarma social por cuanto cuestiona la que los padres puedan elegir la educación de sus hijos algo que se materializa cuando las familias eligen un centro educativo y no otro.

“No obstante esta moción ya ha sido registrada de nuevo en el Ayuntamiento de Águilas, para debatir en el próximo Pleno ordinario, ya en el mes de enero y entonces sí que sabremos la postura real del equipo de Gobierno del PSOE, y si apoyan o no la libre elección de centro por parte de las familias”, ha concluido Landábauru.