Más de un centenar de personas no acudieron la pasada semana a las citas concertadas con Padrón y Registro

Los nuevos protocolos sanitarios impuestos por la crisis del Covid-19 han hecho necesario que los servicios municipales vuelvan a su funcionamiento atendiendo, exclusivamente, mediante cita previa. Así, todos los ciudadanos que necesitan realizar algún trámite en la administración pública deben solicitar cita a través de la web municipal o el teléfono del Ayuntamiento para que se les asigne fecha y hora para acudir presencialmente a realizar el trámite.

“Cuando un ciudadano obtiene cita y por algún motivo no puede acudir, la propia aplicación le da la opción de cancelar dicha cita para que otra persona pueda utilizarla”, insisten desde el Ayuntamiento. Lamentablemente no todas las personas lo hacen y solo durante la pasada semana fueron un total de 111 personas las que no acudieron a realizar los trámites para los que estaban citados en Padrón y Registro; algo que- insisten desde el Ayuntamiento- “va en detrimento de todas las personas que están esperando para ser atendidos y que podrían haber uso esas citas inutilizadas”.