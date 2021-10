La alcaldesa de Águilas, María del Carmen Moreno ha planteado dos propuestas para la realización del Carnaval 2022 tras la votación positiva de las peñas aguileñas a realizar la fiesta de interés turístico internacional el próximo año.

Moreno ha remarcado que el " el plan A, es Preparar el Carnaval como si se fuera a realizarse con total normalidad. Y, si cuando llegue la fecha de su celebración no hay restricciones, se realizaría el Carnaval tal y como lo conocemos. Por otra parte, el plan B es, organizar todos aquellos actos del Carnaval en los que pudiéramos adaptarnos a las restricciones; es decir, todos aquellos actos donde pudiéramos controlar aforos como son: DESFILES, GALA DE TRAJES DE PAPEL, GALA DE DRAG QUEEN, CERTAMEN DE CHIRIGOTAS Y LAS MURGAS (EN CASO DE QUE ÉSTAS QUISIERAN REALIZAR SUS ESPECTÁCULOS).

Moreno ha subrayado que " Si se decidiera optar por este Plan, los personajes pasarían a ser Personajes del Carnaval 2023 directamente. Éstas son las dos alternativas que he planteado tanto a Personajes, como a Federación de Peñas. Considero que el Plan A es más arriesgado, puesto que implica que los ochos personajes de nuestro Carnaval realicen toda la inversión económica necesaria para poder realizar toda la puesta en escena que conlleva ser personaje; además implica también el riesgo que asume el Ayuntamiento, es decir, el pueblo de Águilas, al tener que invertir unos 400.000 euros. El Plan B nos permitiría correr menos riesgos y tener un Carnaval, aunque muy distinto al que conocemos, pero un Carnaval. Con esta opción estaríamos haciendo lo que ya han hecho otros municipios con sus fiestas, o lo que van a hacer otros municipios con sus futuras fiestas, ya sean Carnavales u otros festejos, que no es otra cosa que adaptarlas y modificarlas ante la Pandemia que aún estamos sufriendo."