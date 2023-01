Mari Carmen Moreno defiende en Madrid, junto a los regantes aguileños, el mantenimiento trasvase Tajo-Segura

La alcaldesa de Águilas, Mari Carmen Moreno, ha participado esta mañana en la concentración en defensa del trasvase Tajo-Segura celebrada en Madrid.

Moreno ha destacado que “se trata de una infraestructura irrenunciable y como alcaldesa de Águilas no puedo estar en otro lado que no sea defendiendo esta infraestructura tan importante y necesaria para todo el levante español. A pesar de que las Comunidades de Regantes de Águilas no tienen concesión del trasvase- ha continuado diciendo- nuestro municipio ha apoyado esta concentración porque estamos convencidos de que la agricultura es fundamental para el desarrollo y el crecimiento de nuestra Región y el trasvase Tajo-Segura es una infraestructura vital para mantenerla”.

La alcaldesa ha insistido en que “las instituciones murcianas y el tenemos que estar unidos en esa defensa de esta necesaria infraestructura hídrica, gobierne quien gobierne. Debemos reivindicar lo que es justo y no ceder a las presiones de territorios como Castilla La Mancha donde todos los partidos, sin excepción, abogan por poner fin al trasvase”.