José García "“No podemos estar anclados en el turismo del pasado"

La pasada semana se celebró la Feria Internacional de Turismo (FITUR) y dentro del espacio de la Región de Murcia tuvo lugar la presentación de nuestro municipio, el concejal del Partido Popular, José García, ha indicado que “es una lástima que Mari Carmen Moreno haya perdido la oportunidad de exponer en FITUR la amplia oferta turística de Águilas”, ya que “contamos con un patrimonio turístico, cultural y deportivo que podría haber sido promocionada en en esta feria”.

“FITUR es la feria turística más importante del mundo y Águilas tiene un espacio en ella”, por lo que “desde el ayuntamiento se deben defender los valores que caracterizan a nuestra localidad y vender los elementos diferenciadores, como es la calidad de los servicios, todos ellos con sello SICTED”, ha matizado García, haciendo hincapié en que “no podemos estar anclados en el turismo del pasado, debemos mirar al futuro y apostar por Águilas”.

La Concejalía de Turismo debería haber planteado nuevas propuestas para esta edición de FITUR porque “no se puede ir a esta feria con un video invitando a veranear”, ya que “es el turismo que tenemos de toda la vida y la ciudad está colapsada en verano, debemos desestacionalizar y ofertar un turismo slow, aplicado a nuestros senderos, gastronomía y calidad”, ha explicado García.

La Región de Murcia está designada como Capital de la Gastronomía Española, un galardón muy importante ya que “Águilas es especialmente conocida por su gastronomía, los productos del mar y la tierra que sucumben en una delicada sensación para el paladar de los que la prueban”, pero “no se ha puesto en valor esta riqueza de la localidad, solo lo ha hecho el Instituto de Turismo del Gobierno regional de López Miras, con la presencia de la chef Ana Cristina Ruz”, ha manifestado el edil.

Para el concejal 'popular', “vemos incoherente que no se hable del Embarcadero de El Hornillo o la Isla del Fraile, o de los últimos hallazgos arqueológicos encontrados allí, así como que no se mencionen los grandes museos de la localidad o las importantes actividades culturales que se realizan en nuestro auditorio”, además de que no se le dé importancia a que Águilas es el municipio de la Región de Murcia con más banderas azules” y que “tenemos un carnaval de interés turístico internacional”.

El ayuntamiento también “se ha olvidado de fomentar la imagen de Águilas a través del deporte”, puesto que “el Eurovelo, la ruta cicloturista que viene del norte de Europa pasa por Águilas” y tampoco se potencia el turismo deportivo alrededor de las posibilidades que tiene la localidad”, “sin dejar de promocionar que somos un Destino Turístico Inteligente, y seguro, por los bajos índices de incidencia de COVID”, ha concluido García.