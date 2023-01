La isla del Fraile, en el Museo Arqueológico Nacional

El patrimonio arqueológico de Águilas será protagonista en Madrid la próxima semana gracias a la conferencia que impartirán los directores del proyecto de la isla del Fraile, Juan de Dios Hernández García (Museo Arqueológico de Águilas) y Alejandro Quevedo (Universidad Complutense de Madrid) en el Museo Arqueológico Nacional. En el marco del ciclo “Actualidad de la investigación arqueológica en España”, se presentarán por primera vez en la capital los resultados de las campañas de excavación.

A pesar de ser un proyecto joven, iniciado en 2020, la calidad e importancia de los hallazgos está suscitando un gran interés. “Creemos que no hay mejor prueba del impacto que genera el proyecto que la propia invitación del MAN”, se felicitan los directores, al tiempo que explican que es un escaparate privilegiado para dar a conocer el potencial arqueológico aguileño. Por su parte, la edil de Cultura, Maido Simó, señala que “las excavaciones en la isla del Fraile son una apuesta de la concejalía de Cultura para dar a conocer estos hallazgos no solamente a nivel regional, sino que está teniendo una gran repercusión a nivel nacional e internacional. Se trata de no solamente conocer la Isla del Fraile como un enclave histórico y natural, sino también como un enclave con una gran historia arqueológica”.

Bajo el título “La isla del Fraile: Arqueología desde época romana a la I Guerra Mundial”, se adelantarán los últimos avances de las líneas de investigación del proyecto, que abarca más de 2000 años de Historia. Desde los hallazgos subacuáticos más recientes, hasta las noticias sobre el espía británico que vivió en la isla a principios del s. XX, pasando por una inesperada necrópolis islámica, se hará un recorrido por las diversas fases del yacimiento. La charla tendrá lugar el martes 31 a las 18.00h en el Museo Nacional de Arqueología (Madrid) y el acceso será libre y gratuito hasta completar el aforo.