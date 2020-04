El PP insta al equipo de Gobierno adoptar medidas “efectivas” para paliar los efectos económicos por COVID19

El Partido Popular de Águilas ha instado, a través de una moción, al equipo de Gobierno a adoptar medidas “efectivas” para paliar los efectos económicos que están produciéndose derivados de la crisis sanitaria por el COVID-19.

“Como bien sabemos esta crisis sanitaria va a traer consigo una crisis económica sin precedentes, aunque lo más triste, es la pérdida de vidas que ya nadie podrá devolvernos”, ha manifestado la portavoz del PP en Águilas, Eva Reverte.

“Es momento de mirar al futuro y decidir cómo queremos actuar desde el Ayuntamiento de Águilas para ayudar, una vez que el estado de alerta se levante para toda la población, a las familias, empresas, pymes, autónomos, a las personas en definitiva que tienen que volver a su actividad, ya que por desgracia para muchas de ellas va a ser difícil y, en algunos casos, será imposible retomar su actividad”.

Reverte pide lealtad y coordinación

“La unión es ahora más necesaria que nunca y la lealtad ha de ser mutua”, ha añadido Reverte, quien ha indicado que “desde el pasado 10 de marzo el Grupo Municipal Popular ha solicitado a la alcaldesa socialista la puesta en marcha de medidas que “no han sido atendidas y de las cuales no hemos recibido respuesta”. En este sentido, ha pedido que “se tenga en cuenta a la oposición, porque insistimos en que la lealtad tiene que ser de todos, y nuestro único propósito ha sido colaborar para dar solución a los problemas actuales de los ciudadanos de Águilas”.

Medidas propuestas

Reverte ha destacado las medidas propuestas; suspender las tasas de mercados, plaza de abastos, instalación en vías y espacios públicos que han cerrado por el cese de su actividad, hasta diciembre de 2020 y aplicar una bonificación del 50% en 2021.

Exención de los recibos de agua y recogida de residuos para comerciantes y hosteleros. Bonificación el 50% del IBI a los locales comerciales y de restauración en propiedad que se hayan visto obligados al cierre y del 25% para los propietarios que tengas locales alquilados de estas características.

Empresas

Bonificación total del ICIO e impuestos vinculados a la reforma, adecuación o renovación de inmuebles o locales destinados a la actividad comercial, hostelera, industrial o de ocio. Condonar del Impuesto de Actividades Económicas (IAE) de 2020 y bonificación de un 50% a las empresas locales que sufran pérdidas a consecuencia de esta situación de emergencia. Campaña especial de promoción del comercio y la hostelería local, coordinadas con Hosteáguilas y ACIA.

Consumidores y empleo

La moción incluye también del aumento de la dotación presupuestaria y de medios materiales y humanos de los Servicios Sociales a través del refuerzo en la Oficina Municipal de Información al Consumidor (OMIC) para asesorar a los ciudadanos que lo requieran en el acceso a las distintas líneas de ayudas, exenciones o bonificaciones, tramitación de documentos, autorizaciones, solicitudes, y en general asistencia respecto de las medidas establecidas por las administraciones para paliar los efectos de la crisis del COVID-19. O la creación de un Plan Especial Municipal de Formación y Empleo dirigido a los sectores más perjudicados por la crisis del COVID-19, como están siendo el comercio, la hostelería y la industria.

Bajada de sueldo de la Corporación

Reverte ha recordado que ya solicitó la creación de un fondo, destinado a ayudar a las personas más desfavorecidas con el dinero procedente de la bajada del 30% del sueldo de los concejales liberados (un total de 8), durante la declaración del estado de alarma. Así como la totalidad de las partidas destinadas a la celebración de los órganos colegiados, como Juntas de Gobierno (asisten 5 concejales del equipo de gobierno no liberados), Juntas de Portavoces (2 portavoces de la oposición), Comisiones Informativas (según el número de concejales que asistan no liberados o del a oposición en cada una de ellas) y Plenos (por los que cobran 8 concejales de la oposición y 5 del equipo de gobierno), que no se han celebrado durante la declaración del estado de alarma.

Asimismo, la propuesta recoge cómo analizar qué eventos no se van a desarrollar en la localidad durante estos meses para que los recursos que se iban a destinar a tal fin puedan ser utilizados para intentar, en la medida de lo posible, mitigar la situación de familias, trabajadores autónomos y empresas que se han visto obligados a interrumpir su actividad laboral, afectadas por el cese de actividad.