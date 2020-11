PP: “El Gobierno regional demuestra que no deja atrás a los hosteleros de Águilas"

El Partido Popular de Águilas ha subrayado que hoy, tras la firma del Pacto Regional de rescate a la hostelería, se demuestra que el Gobierno regional no deja a nadie atrás con un plan dotado con 37 millones de euros y que es el más ambicioso de todo el país.

La portavoz del PP, Eva Reverte, ha recordado que ya son siete las comunidades autónomas que han tenido que cerrar la hostelería, y que la única que ha reaccionado con un plan con ayudas directas a fondo perdido ha sido la murciana. “La dura decisión de cerrar la hostelería atiende a criterios estrictamente sanitarios, recomendadas por los epidemiólogos y de los técnicos sanitarios de Salud Pública, para evitar la muerte de más personas, porque la vida está por encima de todo”, ha incidido la líder popular, quien ha asegurado que “la postura del Gobierno regional es la más difícil y la más valiente, porque sí toma decisiones, frente a la del Gobierno de Sánchez que, por desgracia, sigue sin ser responsable”.

Reverte ha subrayado que las ayudas estarán disponibles una vez que el Consejo de la Región de Murcia las apruebe previsiblemente esta semana y ha animado a los hosteleros a que se pongan en contacto con su Grupo Municipal a través del teléfono 682322728 por si necesitan ayuda para tramitarlas. En este sentido, ha dicho que “se pone a disposición para contribuir a que todos los hosteleros estén informados, cuando ahora más que nunca es necesario un trabajo conjunto para superar la situación”.

En este sentido, ha pedido a la alcaldesa que deje de hacer política ante una situación tan complicada y que arrime el hombro para lograr la unión de empresarios, entidades y partidos políticos, como está haciendo Fernando López Miras.

Reverte ha dicho que desde marzo el PP la liderado una posición de apoyo férreo al sector de la hostelería y se le ha exigido al Gobierno de Moreno medidas contundentes para ayudarles, como la ampliación de las terrazas, pero “hemos visto como la alcaldesa los ha dejado en la estacada eludiendo su responsabilidad y solo aprovechando los momentos difíciles que están pasando los hosteleros para sacar rédito electoral, algo que desde el PP hemos demostrado ya que nunca haremos”.

No obstante, la líder popular ha avanzado que en el próximo pleno vamos a pedir un plan estatal con un paquete de ayudas al menos que iguale las puestas en marcha por el Ejecutivo de López Miras, que están siendo un ejemplo en todo el país. “Si Moreno dice que no, estará volviendo a dar la espalda al sector, pero seguiremos exigiendo porque también solicitaremos que el Gobierno de Sánchez no siga engañando a los Ayuntamientos porque nos van a dar las migajas de los fondos europeos”, ha resaltado la portavoz del PP, quien considera que “estas migajas son un ataque frontal al Ayuntamiento de Águilas y esperamos que la alcaldesa defienda y deje de una vez por todas de ser el altavoz de Pedro Sánchez, porque le está haciendo un daño irreparable a Águilas”.