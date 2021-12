García (PSOE), celebra que la Gerencia del Área III haya atendido solicitud Ayuntamiento de seguir vacunando

La edil socialista de Sanidad del Ayuntamiento de Águilas, María Dolores García, ha mostrado su satisfacción ante la llamada que acaba de recibir hace escasos minutos la alcaldesa de la localidad, Mari Carmen Moreno, del gerente del Área III de Salud, José Manuel Pérez, en la que este ha anunciado a la primera edil que finalmente no se paralizarán las vacunaciones en nuestra localidad. “Nos alegra enormemente saber que la Gerencia del Área III ha decidido atender la petición del Ayuntamiento y continuar vacunando las próximas semanas”, ha manifestado la edil. García ha señalado que “es la obligación de este Equipo de Gobierno velar porque los ciudadanos y ciudadanas aguileñas tengan las mismas posibilidades de acceder a la vacuna que el resto de ciudadanos de nuestra Región y por eso cuando ayer conocimos, por parte de los propios sanitarios y de los ciudadanos, que estaba previsto paralizar las vacunaciones en Águilas durante tres semanas no dudamos en contactar con la gerencia del Área III y con hacer pública nuestra denuncia; algo que, afortunadamente, ha surtido efecto y ha propiciado que la gerencia del Área III haya modificado su decisión”. En esta misma línea, la edil ha mostrado su total desconcierto ante las críticas vertidas en el día de hoy por la presidenta del PP de Águilas, Eva Reverte, en las que acusaba a la alcaldesa del municipio, Mari Carmen Moreno, de falta de responsabilidad “por solicitar algo que es de justicia. No se entiende que la señora Reverte diga en su escrito que las vacunaciones en Águilas se retomarían cuando el Gobierno de España enviase más dosis y no aporte prueba alguna de esa supuesta falta de vacunas máxime cuando en ningún otro municipio de la Región estaba previsto que se paralizasen y cuando, además, nos consta que la Comunidad Autónoma recibe semanalmente envíos de vacunas por parte del Gobierno de España. La realidad es que las vacunas en la localidad pretendían paralizarse por las jornadas de vacunación coincidían con jornadas festivas y en lugar de buscar un día alternativo optaron, inicialmente, por la decisión de suspender las vacunaciones”. En cualquier caso- ha reiterado la concejala- “lo importante para los aguileños es que se haya atendido a las peticiones de este Ayuntamiento y los aguileños puedan continuar vacunándose las próximas semanas”.