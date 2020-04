Franco advierte a Águilas que debe procurar alimento a sus menores

La consejera de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familia y Política Social, Isabel Franco, ha respondido este miércoles a la alcaldesa de Águilas, Carmen Moreno, a su petición de ayudas de comedor que las están tramitando con urgencia, y le recordó que el 8 de abril se publicó un decreto que regula la concesión directa de subvenciones para garantizar el derecho básico de alimentación por cierre de los centros educativos a consecuencia del Covid-19.

"La inmensa mayoría de los ayuntamientos están dando los alimentos a los menores y me preocupa mucho que en Mula y algún otro ayuntamiento no sea así, fundamentalmente por los perjuicios que se pueden irrogar a los menores, pero también porque ello puede suponer un incumplimiento de los requisitos establecidos en el decreto de ayudas que establece un periodo para la prestación que, parece ser, no se está cumpliendo", remarca.

"Estamos trabajando para recabar la documentación necesaria por parte de los distintos ayuntamientos, la misma que tú presentaste el pasado martes 7 de abril", advierte Franco en una carta remitida a la alcaldesa.

"Esperamos completar el expediente con la documentación de los ayuntamientos que aún no lo han hecho en las próximas horas, para proceder a la transferencia de los fondos de forma inmediata", añade.

"A día de hoy el Estado no nos ha transferido los fondos para el pago de estas ayudas, aunque para nosotros esto no es un problema porque desde el primer momento hemos entendido la urgencia que mencionas en tu escrito", agrega.

"Como ya se os comunicó en las dos videoconferencias en las que se trató este tema, los menores no pueden esperar trámites administrativos. Los ayuntamientos deben procurar el alimento de forma inmediata porque la materialización de los fondos se hará en unos días", remarca.