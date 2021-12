El PP exige a Moreno, más medios para atajar la oleada de robos que está sufriendo Águilas

La presidenta del Partido Popular en Águilas, Eva Reverte, ha solicitado a la alcaldesa socialista, Mari Carmen Moreno, que reivindique, ante la Delegación del Gobierno, más medios de seguridad ciudadana para el término municipal de Águilas, puesto que “estamos sufriendo una oleada de robos en la localidad alarmante”, ha indicado la 'popular'. Reverte ha recordado que “desde el Partido Popular llevamos años pidiendo distintas medidas para mejorar esta situación en el municipio, como la instalación de cámaras de video vigilancia en la pedanía de Calabardina, que no se modifique la Ley de Seguridad Ciudadana o que se refuerce la plantilla de agentes de la Guardia Civil entre otras”, pero “los socialistas aguileños, liderados por Mari Carmen Moreno, son incapaces de dar su brazo a torcer”. Es por ello que “si la alcaldesa de Águilas no es capaz de requerirle a su jefe de filas más medios para el municipio, lo haremos nosotros y solicitaremos una cita con el delegado del Gobierno”, ya que “salvaguardar la tranquilidad y la seguridad de nuestros vecinos es nuestra obligación como concejales del Ayuntamiento de Águilas”, ha destacado la líder 'popular'. La situación que se está viviendo en el centro de Águilas, en la pedanía de Calabardina o urbanizaciones como Los Jardines o Los Collados es muy preocupante, Reverte ha explicado que “hay muchos vecinos que están organizando patrullas en sus urbanizaciones porque se sienten inseguros”. Hay que destacar que “en septiembre se aprobó una moción, a propuesta del Partido Popular, para dotar al puesto de la Guardia Civil del personal necesario para cubrir el déficit de agentes”, pero, según ha matizado la 'popular', “la alcaldesa de Águilas ha sido incapaz de mover un dedo para solicitar más personal”. Reverte ha concluido insistiendo en que “los vecinos de Águilas necesitan la protección y seguridad necesaria, hay que buscar soluciones reales y eficientes a sus problemas”, ya que “después de tanto tiempo nuestros gobernantes no pueden seguir mirando hacia otro lado cuando la situación se está agravando día a día”.