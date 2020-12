El exalcalde de Águilas dice desconocer una denuncia por exceso de ruidos

Juan Ramírez, alcalde de Águilas de junio de 2009 a agosto de 2010, ha dicho este miércoles en el juicio en el que se le acusa de un delito contra el medio ambiente en la Audiencia Provincial de Murcia que no supo de las denuncias de una vecina por exceso de ruidos en Calabardina hasta años después de que las hiciera.

Ha explicado que aunque normalmente la documentación que llegaba al ayuntamiento iba dirigida al alcalde, al recibirla se remitía a los funcionarios y técnicos correspondientes, para que la tramitaran.

La funcionaria municipal que se sienta también en el banquillo por los mismos hechos ha admitido que las recibió, pero que las denuncias no pudieron salir adelante porque las mediciones hechas por la Policía Local no eran fiables al no estar homologado el sonómetro que captó los decibelios del ruido que provenía de varios establecimiento de hostelería de la zona.

Ha añadido que en el ayuntamiento era de conocimiento general esa situación y que para abrir un expediente y, sobre todo, para que prospere, hace faltar contar con pruebas fehacientes que acrediten los hechos denunciados.

En esta primera sesión de la vista oral ha declarado como testigo la mujer que denunció el exceso de ruidos, quien ha lamentado que nadie atendiera sus quejas, hasta el punto de que incluso se vio obligada a acudir al Defensor del Pueblo.

La fiscalía pide en sus conclusiones provisionales dos años de prisión para cada acusado por un delito de contaminación medioambiental o, alternativamente, de prevaricación administrativa en comisión por omisión.

En el caso de que el tribunal elija la primera opción, reclama para cada uno dos años de prisión, multa de 4.800 euros y ocho años de inhabilitación especial para empleo o cargo público.

Si se inclina por la prevaricación, propone las mismas penas de prisión y multa