Educación Medioambiental dona ejemplares del Manzano de la Cuesta de Gos a los Centros Educativos aguileño

La concejalía de Educación Medioambiental ha llevado a cabo el reparto de Manzanos de la Cuesta de Gos entre los Centros Educativos que poseen un Huerto Escolar conveniado con el Ayuntamiento de Águilas. Se trata de una especie en peligro de extinción autóctona de Águila que ha sido recuperada gracias al empeño y esfuerzo del pedáneo de Marina de Cope, Pepe Giménez. “Durante los años 50 paró la minería en la Cuesta de Gos y muchos emigraron fuera, quedándose el campo abandonado. Yo tenía gran pasión por este árbol, que iba a acabar desapareciendo, así que recuperé uno y de ese he ido sacando más árboles. Es laborioso porque no se puede hacer por semillas, ni por esquejes, sino que le nacen tallos pegados a la base del tronco que se pueden sacar con raíz y de ahí puede desarrollarse un nuevo manzano”, ha explicado Giménez, quien también ha comentado, como curiosidad, que se trata de una especie que no solo tiene una floración, sino que puede llegar a tener incluso tres, y por lo tanto dar fruto tres veces al año.

El edil de Educación Medioambiental ha explicado que, gracias a la labor de Pepe Giménez se pudo empezar una cadena de recuperación de esta especie en la que se han implicado muchos organismos. “Al final esto es una cadena, empezamos pidiéndole a Pepe que colaborara entregándonos algunos de los pequeños árboles que habían enraizado, los llevamos al Centro Ocupacional Urci, sin cuya ayuda no habríamos podido sacar adelante no solo el Manzano, sino también otras especies. Pero, el manzano es muy importante porque es un endemismo, además en peligro de extinción, y es propio de aquí. Después, fue fundamental también la

implicación del IES Europa con su centro de recuperación. Los que hoy no han podido recibir uno, lo tendrán en breve, en cuento se vea con ellos el lugar donde se va a plantar”.

Justamente de esta sinergia entre todos ha hablado el técnico de Medioambiente del Ayuntamiento de Águilas, Sebas Ramírez, quien ha señalado que “se está pudiendo recuperar esta especie gracias a la colaboración de muchas entidades sociales. La idea es que haya uno en cada Centro docente y que no se pierda”.

Al acto también ha asistido el director de cine Benito Rabal, hijo del actor Paco Rabal, sin duda el aguileño de la Cuesta de Gos más conocido, que ahora comparte protagonismo con este singular Manzano. “Al árbol lo hemos bautizado antes de entregárselo como “Paco” para que siga teniendo el nombre de su padre, y que no solamente se alimente artísticamente de él, sino que se alimente realmente de todo lo que saque ese manzano”. Ante este gesto, Benito Rabal ha mostrado su satisfacción, “primero porque es de la cuesta de Gos, que es de donde vienen mis orígenes; y luego aparte está muy bien porque ya vale de tanto imperialismo, de hacer tanta cultura de fuera. Tenemos que empezar a fomentar lo nuestro”.