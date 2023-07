Corte de jamón solidario a beneficio de la Asociación de Esclerosis Múltiple del Área III

Esta mañana, el edil de Dinamización Social e Inclusión, José Antonio Consentino, el presidente de AEMA III, Francisco José del Vas, y Carmen Escarabal, miembro de la junta directiva de la asociación, han presentado la actividad que la Asociación de Esclerosis Múltiple del Área III de Salud de la Región de Murcia realizará este sábado en la localidad, con motivo de la tradicional campaña “Mójate por la Esclerosis”, que se celebra el segundo fin de semana de julio en toda España.

Según ha explicado Francisco José del Vas, “hay muchas formas de mojarse. Por eso, el día 8, a partir de las 20 horas, en la Plaza de España (junto al Ayuntamiento), tendrá lugar un corte de jamón solidario cuyos platos se pondrán a la venta por 5 euros”. Este acto solidario ha sido posible gracias a la colaboración desinteresada del Ayuntamiento de Águilas, diferentes cortados de jamón profesionales, empresas y también los hosteleros de la Plaza de España en cuyos establecimientos podrán consumirse estos platos de jamón.

La Esclerosis Múltiple (EM) es una enfermedad crónica, neurodegenerativa y no contagiosa del sistema nervioso central, que afecta de forma intermitente a la sustancia blanca del cerebro y la medula espinal. La Esclerosis Múltiple no tiene cura. No obstante, algunos tratamientos ayudan a acelerar la recuperación de los ataques, cambiar el curso de la enfermedad y controlar los síntomas.

La Asociación Esclerosis Múltiple del Área III (AEMA III) es una organización sin ánimo de lucro, constituida en el año 2008 por personas afectadas de Esclerosis Múltiple y familiares.

A finales del año 2018 se constituyó un Centro de Neurorehabilitación Integral (CENERI); es un centro dependiente de AEMA III, que presta servicios de neurorehabilitación en las áreas de:

- Fisioterapia.

- Logopedia

- Terapia ocupacional.

- Neuropsicología.

- Trabajo social.

- Psicología.

También cuenta con un servicio de transporte adaptado, para facilitar el traslado de los usuarios al centro de neurorehabilitación.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

CENERI atiende a personas con Esclerosis Múltiple, otras patologías análogas y daño neurológico (ictus principalmente).

Actualmente abarcan los municipios de Lorca, Águilas, Totana, Puerto Lumbreras y Aledo.