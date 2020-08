El PP en contra de modificaciones presupuestarias del equipo de Gobierno

El Partido Popular de Águilas se ha abstenido en la votación del pleno extraordinario celebrado ayer para aprobar una modificación presupuestaria, con el fin de utilizar más de noventa mil euros del Fondo de Contingencia incluido en los Presupuestos 2020.

El concejal del PP, José García, ha explicado que “este fondo es una cantidad de dinero destinada a resolver eventos imprevisibles, que se utiliza en el desarrollo de los Presupuestos Municipales para referirse a la cantidad de dinero que se reserva para resolver imprevistos no incluidos inicialmente en los presupuestos, evitando poner en riesgo los mismos, según recoge el artículo 31 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, no para sacar de ahí el 20% del dinero que le corresponde aportar al Ayuntamiento de Águilas en un proyecto que lleva en marcha desde 2018”

“Si algo está claro es que la utilización del Fondo de Contingencia debe ser aplicada a gastos extraordinarios e imprevistos, no para dotar económicamente una partida que desde hace tiempo se sabe que se tendrá que llevar a cabo, no se puede estar improvisando en un presupuesto previamente establecido con cargo a este fondo”, ha detallado el edil.

García ha recordado que “en mayo de este mismo año el Partido Popular solicitó al pleno que el Ayuntamiento de Águilas aumentase dicho fondo, con el fin de destinarlo a paliar los efectos sociales surgidos por la crisis económica deriva de la crisis sanitaria del COVID-19, a lo que el equipo de Gobierno socialista de Mari Carmen Moreno, votó en contra”.

“Ahora nos encontramos con que más de 90.000€ del Fondo de Contingencia se van a utilizar para aportar el 20% que le corresponde al Ayuntamiento, de una subvención recibida del Programa operativo de desarrollo urbano sostenible integrado 2014-2020 EDUSI” algo previsto desde 2018, ha relatado Sánchez, quién ha puntualizado que “concretamente para la mejora de accesibilidad y equipos para movilidad urbana, de un Plan que aún está inacabada su redacción por parte de la empresa adjudicataria, pero que unilateralmente el ayuntamiento está tomando decisiones ya”.

Para finalizar José García ha puntualizado que “el Partido Popular quiere dejar muy claro que no están en contra de llevar a cabo actuaciones que hagan de Águilas una ciudad sostenible, adaptada a los tiempos y comprometida con el medio ambiente, pero tenemos claro que esta no es la forma del usar el dinero de todos los ciudadanos, ya que el Fondo de Contingencia está presupuestado para actuaciones imprevistas y este no es el caso, por eso no podemos aprobar la forma que ha tenido de plantear esta situación la alcaldesa, Mari Carmen Moreno, ya que no sabemos qué imprevistos nos puede deparar el futuro”.