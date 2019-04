Consentino: “Es sorprendente que el PP hable en campaña de la necesidad de aprobar el Plan General"

El edil de Urbanismo y secretario de Organización de los socialistas aguileños, Tomás Consentino, ha mostrado su sorpresa tras escuchar las recientes declaraciones, realizadas desde las filas del PP de la localidad, afirmando que es imprescindible dirigir todos los esfuerzos hacia la aprobación del Plan General de Ordenación Urbana. “Unas palabras que- ha asegurado Consentino - contrastan con el hecho de que las tres veces que el Plan General ha sido llevado a Pleno para su aprobación provisional (diciembre de 2016, junio de 2017, octubre de 2018 y febrero de 2019) el Partido Popular de Águilas decidiera abstenerse, cuando lo lógico hubiese sido aprobar por unanimidad un documento tan importante y necesario para el desarrollo de Águilas. En mi opinión, el interés general debe estar por encima de todo y está claro que el Plan General es vital para Águilas por eso me alegra saber que, aunque el Partido Popular no lo haya demostrado hasta el momento, absteniéndose una vez tras otra en la aprobación de este documento, ahora hayan decidido recapacitar al respecto; algo que- ha continuado- espero no se quede sólo en palabras y se demuestre con hechos”.

Finalmente, el secretario de organización de los socialistas aguileños ha concluido recordado que “son ya 16 los años que Águilas está pendiente de su Plan General, doce de los cuales hemos sido testigos de la total pasividad por parte del PP y no ha sido hasta esta última legislatura, con un Equipo de Gobierno socialista, cuando se ha logrado la aprobación de este documento en el Ayuntamiento, pendiente ahora de la aprobación definitiva por parte de la Comunidad Autónoma”.