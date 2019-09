La consejera de Turismo se traslada a Águilas para conocer de primera mano los efectos de las lluvias

La consejera de Turismo, Juventud y Deportes, Cristina Sánchez, ha visitado esta tarde Águilas para conocer de primera mano los efectos que ha causado el temporal de gota fría en el municipio, según han informado fuentes del PP local.

A pesar de que los daños producidos en la localidad no han sido tan severos como en el resto de la Región, "se debe analizar de forma pormenorizada la situación para dar respuesta a las personas que sí hayan podido sufrir los efectos de las lluvias torrenciales", ha subrayado la portavoz del PP, Eva Reverte, quien ha acompañado a la consejera junto con la alcaldesa de la localidad, Mari Carmen Moreno, ediles del Ayuntamiento de Águilas y la diputada regional del PP, Clara Valverde.

"Ahora más que nunca todos debemos trabajar de la mano para que la localidad vuelva a la normalidad lo antes posible, solo de esta forma, de manera coordinada, Águilas volverá en unos días a su rutina habitual", ha indicado Reverte, quien ha agradecido públicamente a los servicios municipales, Cruz Roja, Protección Civil y efectivos de Policía Local la gran labor que han llevado a cabo durante estos días que ha sido encomiable.

La consejera, que ha visitado varias zonas de la localidad, también ha mantenido un encuentro con el presidente de la Asociación de Comerciantes, Dariem Caparrós, con el fin de conocer cómo ha afectado a los comercios y establecimientos.

"La Dana no ha producido grandes daños en Águilas porque su intensidad en la localidad no ha sido tan fuerte como en otros lugares, pero es necesario hacer un balance para actuar y prevenir futuras situaciones análogas", ha matizado Reverte, quien ha recordado que "durante años, gracias al Plan de Obras y Servicios de la Comunidad Autónoma, se han llevado a cabo obras de pluviales e imbornales que contribuyen de forma notable a que no se estanquen las lluvias y su evacuación sea más controlada".