Conesa "No hay excusas por parte del Gobierno Regional para que en 2021 comiencen las obras del CIAR”

Esta mañana la alcaldesa de Águilas, Mari Carmen Moreno, y la diputada socialista y aguileña Rosalía Casado, han recibido al secretario general del PSRM y portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Diego Conesa, que ha visitado la localidad para informarse de las necesidades de la población de cara a incluirlas en los próximos presupuestos regionales. También han asistido el diputado regional Fernando Moreno y la diputada regional Marisol Sánchez.

La visita ha comenzado en el CECOVID, donde Conesa ha conocido de primera mano la labor de los rastreadores, todos ellos voluntarios de Protección Civil de Águilas, excepto el único rastreador puesto por la Comunidad Autónoma. Conocedor del alarmante aumento de casos en la última semana, se ha unido a la alcaldesa en su llamada a la ciudadanía, pidiendo responsabilidad y concienciación.

Allí mismo, en la sede de Protección Civil, han mantenido un encuentro con los Medios de Comunicación en el que Conesa ha señalado que “en esta situación tan crítica de la Pandemia en la Región de Murcia, es muy importante poner en valor el trabajo que se está realizando desde los puntos CECOVID de Protección Civil y los servicios de los Ayuntamientos”.

Tras la rueda de prensa, las autoridades locales y regionales se han desplazado hasta el solar donde debería de estar construyéndose el CIAR. Sin embargo, a pesar de que el consejero de Salud, Manuel Villegas, se comprometió con la alcaldesa de Águilas a iniciar en noviembre de 2020 las obras de construcción del Centro

Integral de Alta Resolución, el solar sigue esperando el cumplimiento de la promesa. La parcela, de 10.000 metros cuadrados y un valor catastral de 3.900.000 euros, fue cedida por el Ayuntamiento de Águilas a Patrimonio de la Comunidad Autónoma en marzo de 2018 para la construcción del citado Centro Sanitario. Incluso, en noviembre de ese mismo año el propio consejero anunciaba las características y presupuesto que tendría, 8,8 millones, cifra que se vería considerablemente reducida en los presupuestos regionales los pasados años. “Hace dos meses hicimos un ofrecimiento al Gobierno Regional para sacar adelante los presupuestos regionales de 2021, en el que pedíamos un refuerzo educativo y un refuerzo socio sanitario. Y aquí es donde es evidente la necesidad de ejecutar algunos de los compromisos de los últimos años, como el CIAR de Águilas. No hay excusas para 2021, ya que el Gobierno Regional va a disponer de más de 500 millones de euros extraordinarios del Gobierno de España para reforzar las políticas sociales, educativas y sanitarias”, ha explicado Diego Conesa. También la alcaldesa de Águilas se ha dirigido a los Medios incidiendo en “la necesidad no solo de que haya una partida presupuestaria para ese Centro Integral de Alta Resolución, sino que se ejecute. Ya llevamos tres presupuestos con partidas presupuestarias que lamentablemente se ha quedado sin ejecutar, siendo un servicio tan necesario para los aguileños. La situación sanitaria en general en la Región es muy complicada y, en particular en Águilas es muy deficiente. Nuestro Hospital de referencia seguirá siendo Rafael Méndez, pero necesitamos acercar los servicios sanitarios a los aguileños y, para eso, necesitamos ese CIAR, una promesa que desgraciadamente el Gobierno Regional ha incumplido año tras año”.

Una promesa que sí que se ha cumplido es la que hizo en mayo de 2019 el secretario de Estado de Infraestructuras, Transporte y Vivienda, Pedro Saura, ya que la Comisión Mixta del 1,5% Cultural, presidida por el socialista murciano, y compuesta por representantes de Mitma y del Ministerio de Cultura y Deporte, daba

luz verde al Proyecto de Rehabilitación del Embarcadero de El Hornillo. La obra se desarrollará en tres fases, para las cuales el Gobierno de España aportará 750.000 euros y el consistorio aguileño 250.000 euros, con los que se reparará esta icónica joya de la ingeniaría de 1903.

Durante su estancia en Águilas, Diego Conesa y los diputados regionales y nacional, acompañados por la alcaldesa de Águilas y varios concejales locales han visitado este emblemático monumento aguileño, obra del famoso ingeniero Gustavo Gillman.