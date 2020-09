Concluyen los trabajos de señalización para garantizar el distanciamiento de seguridad en los accesos

El próximo lunes comenzará el curso escolar en la Región de Murcia, una decisión la de la apertura el día 14 dependiente de la Consejería de Educación de la Región de Murcia. En este sentido, y de acuerdo con sus competencias, el Ayuntamiento de Águilas ha llevado a cabo una serie de medidas para tratar de garantizar un regreso al cole lo más seguro posible. “Desde el Ayuntamiento somos conscientes de la incertidumbre que la vuelta al cole está generando en algunos padres debido a la crisis del coronavirus; no obstante debemos dejar claro, en primer lugar, que el Gobierno local no tiene las competencias en materia educativa por lo que no podemos decidir si se abren o no los centros educativos pero, al margen de esto, estamos trabajando sin descanso, y coordinados con los equipos directivos y AMPAS de la localidad, para que todas las medidas sobre las que tenemos competencia se desarrollen de la mejor forma posible”, señalaba la edil de Educación, Francis Gallego.

Así, el Ayuntamiento, a través de las Concejalías de Educación y Seguridad Ciudadana, ha colaborado en la señalización de todas las medidas de seguridad: zonas de entrada y salida o distancia de seguridad. Con el fin de evitar las aglomeraciones en los momentos de acceso y salida del centro. Todos los colegios de la localidad han decidido aumentar sus entradas y en todas ellas se ha procedido a la señalización, mediante marcas viales de la distancia de seguridad, así como a la instalación de cartelería explicando las nuevas normativas de acceso al centro.

El Consistorio también reforzará los servicios de limpieza con unas medidas de desinfección con ozono que se sumarán a las habituales labores de limpieza que se llevan a cabo en los centros educativos en horario de tarde. Finalmente, desde el Ayuntamiento han señalado que hemos puesto a disposición de la Consejería todos los recursos necesarios, como son espacios municipales para poder desdoblar aulas y reducir ratios, siempre y cuando la Consejería proceda a contratar, a los maestros y profesores que se necesiten para garantizar la seguridad necesaria en este comienzo de curso.