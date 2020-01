La cineasta Mabel Lozano presenta en Águilas “El proxeneta” y “Chicas nuevas 24 horas”

El Auditorio y Palacio de Congresos Infanta Doña Elena acogerá el próximo jueves, en horario de 12.30 y de 19.30, las proyecciones de los largometrajes “Chicas nuevas 24 horas” y “El proxeneta”; una acción organizada por la Concejalía de Igualdad bajo el lema Águilas contra la trata de mujeres.

“La trata de personas, es un asunto difícil de abordar, por lo escabroso de la denigración humana a la que son sometidas sus víctimas. Más difícil de abordar aún, con la población adolescente en entornos educativos. Pero no abordar este asunto, no protege a nuestras chicas y chicos de esta realidad, pues les priva de la reflexión y el debate acerca de este atentado contra los derechos humanos. Más bien se presenta como una realidad que debemos hacer como que no vemos y no conocemos, pasando por alto que es una práctica que presenta la sexualidad como consumo y asociada a la violencia”, aseguran los responsables de la campaña de sensibilización contra la trata de seres humanos con fines de explotación sexual.

Proyección Chicas nuevas 24 horas. Jueves a las 12.30 horas dirigido al alumnado de 4º ESO y grados medios de los centros educativos de Águilas:

Chicas Nuevas 24 Horas aborda el negocio de la compraventa de mujeres y niñas. Es un documental rodado en España, Argentina, Colombia, Perú y

Argentina, que está siendo un éxito arrollador de público y crítica, llenando salas de cine de todo el mundo, generando reflexión y debate en cientos de universidades nacionales e internacionales, muchas de estas de la mano de ONU, y de ventanas de televisión. Se ha emitido en TVE y en televisiones nacionales de Argentina, Paraguay –doblado al guaraní–, y Colombia. También se ha vendido a Ecuador (Ecuavisa) y a Méjico (Canal 22), así como a Canal Extremadura en España.

Ha recibido numerosos premios y nominaciones

♦ Nominado como mejor largometraje documental en los Premios Goya.

♦ Nominado a los premios Platino 2016. Mejor documental Iberoamericano.

♦ Premio Signis al mejor largometraje documental en el Festival Internacional FENAVID en Santa Cruz (Bolivia).

♦ Gold Award Festival internacional de Yakarta (Indonesia).

♦ Premio “Mujeres en Unión” de la Unión de Actores y Actrices españoles.

♦ Premio Latino al mejor documental Iberoamericano 2016

♦ Premio a mejor cine social en el Festival Internacional de cortos de Boadilla del Monte (Madrid)

♦ Inauguración de la jornada mundial de trata organizada por ONU en Medellín (Colombia).

♦ Proyectado en más de 50 universidades de todo el mundo, así como en más de 100 institutos de Secundaria en España y también en Paraguay, doblado al guaraní.

Proyección El proxeneta. Jueves a las 19.30 horas abierto al público hasta completar aforo:

El documental está protagonizado y contado en primera persona por Miguel, “El Músico”, un exproxeneta y dueño de algunos de los más importantes

macroburdeles de España, condenado y sentenciado a 27 años de cárcel, que ha confesado con pelos y señales cómo ha evolucionado la prostitución en España y en el mundo, y cómo a principios de los años noventa surgió el espeluznante negocio de la trata y se empezó a secuestrar mujeres de “deuda”, cuya única salida era la prostitución.

Sexo, corrupción, asesinatos, trata de seres humanos, lavado de dinero, secuestros, extorsiones… La historia real de hechos probados en sentencias firmes sobre los más importantes y crueles proxenetas de nuestro país. Una historia jamás contada, salvaje, apasionante y única, sobre el crimen organizado que mueve los hilos de la prostitución y la trata en la actualidad.

“El Proxeneta. Paso corto, mala leche” se ha rodado en distintas locaciones de España y Paraguay, gracias a la producción de Mafalda Entertainment y Atlantia Media, la coproducción de DKISS, y al apoyo del Ministerio de Cultura-ICAA, la Comunidad de Madrid, el Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha, Fundación Reale, Chime for Change, Catts Camera, Air Europa y Eau Thermale Avène.