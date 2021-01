El Ayuntamiento solicita el refuerzo inmediato de la línea de autobús Águilas-Murcia.

Los concejales de Movilidad Urbana y Juventud, José Manuel Gálvez y Juan Andrés Torres, han señalado la falta de previsión de la Dirección General de Movilidad al no tener en cuenta que, con la reducción del aforo en el transporte, son muchas las personas que encuentran dificultades para viajar por motivos académicos, citas médicas y también trámites administrativos (Tráfico, Seguridad Social, etc). El concejal de Juventud ha explicado que muchos estudiantes se han visto afectados por esta falta de autobuses. “La presencialidad de los exámenes obliga a cientos de estudiantes a desplazarse desde el municipio de Águilas hasta la ciudad de Murcia. Esta circunstancia, unida al confinamiento perimetral y a las restricciones sanitarias que afectan al transporte público, está generando mucha incertidumbre y ha de solucionarse cuanto antes. Con la reducción del aforo al 50% en el transporte debido a la Pandemia y la decisión de la UMU y Gobierno Regional de que los exámenes sean presenciales, se da la situación de que muchos de nuestros estudiantes no tengan plaza para realizar sus desplazamientos a la Universidad”.

Por este motivo, el edil de Juventud ha puesto de manifiesto la necesidad de reforzar la línea que une Águilas con la capital murciana para facilitar el traslado de forma segura de los aguileños y aguileñas. “Nos importan nuestros estudiantes universitarios, y por eso, habida cuenta de que la Universidad de Murcia ha decidido que la convocatoria de exámenes sea presencial, lo que solicitamos ahora es que, al menos, tengan la suficiente previsión para garantizar las necesidades de desplazamiento que surgen entre los estudiantes”, ha apuntado Torres.

Los ediles aguileños han pedido que se refuerce la línea de autobuses que une la localidad con Murcia, ya que en la actualidad solamente sale un bus desde Águilas a las 7h de la mañana y otro desde la capital murciana a las 13:30h. “Pedimos un horario útil y razonable para todos los ciudadanos y ciudadanas de Águilas, ya que no queremos que las restricciones limiten sus necesidades, sino que ayuden a que podamos asegurar su desplazamientos cumpliendo todas las medidas sociosanitarias impuestas”, ha reivindicado Gálvez.