El Ayuntamiento de Águilas rinde homenaje a los aguileños fallecidos desde el inicio de la pandemia

La Alcaldesa de Águilas, Mari Carmen Moreno y el Concejal delegado de Cementerios, Cristóbal Casado, presenciaban esta mañana la colocación del monolito homenaje a todas las víctimas fallecidas desde el inicio de la pandemia en nuestro municipio que desde hoy presidirá el cementerio municipal nuevo.

El escultor aguileño Mario Fernández ha sido el autor de la obra encomendada por el consistorio aguileño. El monolito, realizado en marmolina, está formado por una base cuadrada sobre la que se posan tres manos entrelazadas, con unas dimensiones de tres metros de ancho y tres y medio de alto.

“A las almas que no tuvieron el cobijo del último abrazo, ni el calor de la mano cercana que les recordaba que no andaban en soledad. No queremos que voléis solos. Que nuestro aliente empuje vuestras alas y acompañe nuestro eterno descanso” es la leyenda de la placa homenaje.

La alcaldesa mostraba su asombro y emoción al ver la obra y ha felicitado personalmente a su autor.