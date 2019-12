El PP augura un mal año para los aguileños tras la aprobación del presupuesto

El pleno del Ayuntamiento de Águilas ha aprobado, con los votos en contra de todos los partidos políticos en la oposición y la mayoría dekGobierno socialista, el presupuesto municipal para el 2020, “año en el que no se verá la apuesta del consistorio por los sectores productivos y en el que se aumentará la presión fiscal a los ciudadanos”, ha adelantado el edil popular, José García.

“El presupuesto recoge la previsión de aumento de ingresos en la partida de los impuestos municipales en más de 670.000 euros, por lo que la alcaldesa deberá explicar cuáles son los impuestos que va a subir este año”, tal y como ha indicado el edil, quien ha matizado que “a pesar de haber aprobado una iniciativa del PP para reducir el IBI rústico para apoyar a los sectores productivos para generar empleo, de manera asombrosa suben 370.000€, así como los ingresos por las plusvalías”.

Por otro lado, el Gobierno socialista ha aprobado un presupuesto que prevé subida en gasto corriente de más de 900.000 euros generada principalmente por un aumento de las partida de bienestar social, luz, residuos y limpieza (550.00 euros), estando externalizados por lo que “no se entiende como aumentan ” ha subrayado García, que ha añadido que “a pesar de que a principio de año desde la alcaldía se aseguró que bajaría en más de un 60 por ciento el gasto en alumbrado público, en 2020 se prevé un aumento, por lo que se deja patente que no se está cumpliendo con lo prometido.

Asimismo, el gasto dirigido a la protección y promoción social ve disminuida la partida en más de 175.000 euros; menos asistencia social y menos apuesta por el fomento del empleo, concretamente se ha “suprimido de un plumazo los cursos de garantía social”, ha apuntado el ‘popular’ quien ha subrayado que “o el PSOE ha perdido su sensibilidad por las personas necesitadas o el 2019 aumentaron la partida en clave electoral”.

El PP cree que para Águilas, con el enorme potencial empresarial y turístico que tiene, no es lógico que el Ayuntamiento no apueste por los sectores productivos, cuando son el motor que impulsa la economía social. De hecho, como ha indicado el edil, el Gobierno socialista a pesar de que estima que haya una “cierta ralentización de la economía con la previsión a la baja de ingresos del impuesto de construcciones en más de 130.000 euros”, no apuesta por los sectores industriales de hecho se recoge la disminución de partidas como para la conservación del polígono, 10.000 euros menos; para el comercio, 4.000 euros menos; o la promoción turística en 16.000 euros menos.

Con todo, el edil ha indicado que “la presión fiscal y la disminución de las partidas presupuestarias destinadas a mejorar la economía local” son los dos puntos que marcarán este 2020, que sí ve aumentado el capítulo a las retribuciones de los altos cargos por lo que se ya se ha dejado claro en el presupuesto que se estima que este esta partida aumente.

“Con estos presupuestos, quien realmente pierde es Águilas, y si a todos los grupos de la oposición nos hubieran dado más de 24 horas para analizar toda la documentación, habríamos hecho una enmienda a la totalidad en la que se hubieran plasmado unos presupuestos más reales y adaptados a las necesidades del municipio” ha indicado García.