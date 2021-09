Concejalía de Carnaval, Federación de Peñas, personajes y peñas de Carnaval decidirán la próxima semana el futuro del Carnaval 2022. Esta ha sido la conclusión alcanzada tras la celebración de una reunión celebrada esta misma tarde en la que Federación y Ayuntamiento han puesto sobre la mesa dos propuestas referentes al Carnaval 2022: aplazamiento o cancelación.

Los asistentes a este encuentro han decidido estudiar ambas propuestas para decidir si se opta por la cancelación o si es viable la alternativa de desarrollar la fiesta del 22 de abril al 8 de mayo. En este sentido, el edil de Carnaval, Cristóbal Casado, ha explicado que “si bien el aplazamiento es una opción esto no garantiza la celebración de la fiesta ya que, como ya hemos informado a los asistentes, serán las autoridades sanitarias las que tengan la última palabra autorizando o no un evento de esta magnitud”. Cabe señalar, asimismo, que, teniendo en cuenta que el escenario de la pandemia es cambiante, las autoridades sanitarias no podrán resolver este asunto hasta apenas un mes antes de la celebración del Carnaval.