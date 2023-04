La alcaldesa de Águilas responde por la polémica de la concesionaria del control de accesos municipal

La alcaldesa de Águilas, Mari Carmen Moreno, junto con los responsables de Contratación del Ayuntamiento, han asegurado que “es rotundamente falso que los citados responsables de contratación advirtieran de irregularidad alguna para contratar unos servicios por urgencia con el fin de prestar dos días de servicios en el Auditorio; una actuación con una cuantía inferior a 5.000 euros que es el límite que tiene establecido el Ayuntamiento para ese tipo de contrataciones directas”.

La alcaldesa ha reiterado también que la empresa Ekipo Medios despedía, sin previo aviso, a los trabajadores de los dos contratos que venían prestando distintos servicios en instalaciones municipales, y que al mismo tiempo dejó de prestar dichos servicios, incumpliendo los contratos que tenía con este Ayuntamiento, sin aviso alguno; empresa que por lo que conocemos despedía también a los trabajadores de otros municipios como Cartagena, Mazarrón y Murcia.

Este Ayuntamiento ha pagado todas las facturas de los contratos que tiene con esta empresa del año 2023 y las facturas que actualmente tiene pendientes, del periodo 2022, que para nada ascienden a 200.000 euros, se pagarán vía reconocimiento

extrajudicial, siendo este un procedimiento totalmente ajustado a legalidad y que se realiza todos los años para proceder al pago de facturas pendientes de otros ejercicios con empresas que han realizado trabajos a este ayuntamiento; aunque bien es cierto que esta empresa, Ekipo Medios, tiene cedidos los pagos que se le reconozcan por el Ayuntamiento a otros acreedores que tiene.

“Me parece lamentable que el único objetivo de estas noticias sea querer destruirme política y personalmente por lo que he decidido emprender acciones judiciales contra todo aquel que sigue vertiendo falsedades contra mi persona. Yo vine a la política a trabajar por mi ciudad y por vecinos y es lo que he hecho y estoy haciendo hasta ahora y hasta el día en que me vaya, con honestidad y rodeada de un equipo de funcionarios públicos de los que me siento totalmente orgullosa y por los que estoy totalmente respaldada y que también están sufriendo tanta infamia y falsedad.

Lamento profundamente que se realicen denuncias sobre mi persona sin prueba alguna, en esta vida todo tiene un límite y los han sobrepasado”, ha concluido Moreno.