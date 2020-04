La alcaldesa de Águilas firma el decreto de medidas dos semanas después de anunciarlo sin propuestas del PP

La portavoz del Partido Popular aguileño, Eva Reverte, ha mostrado su sorpresa al ver que la alcaldesa de Águilas, Mari Carmen Moreno, ha tardado casi dos semanas en firmar el decreto de medidas sin tener en cuenta ninguna de las propuestas del PP.

Reverte ha recordado que la regidora socialista rubricó el 2 de abril el decreto a pesar de que lo anunció el pasado 19 de marzo, por lo que “no es lógico que después de casi dos semanas no se hayan tenido en cuenta ninguna de las mejoras que el PP les propuso el día 23 del mismo mes y que fueron registrada en el Ayuntamiento”.

Reverte ha manifestado que “es el momento de anticiparse y buscar soluciones para cuando todo esto pase, ya que por desgracia la crisis sanitaria lleva aparejada una gran crisis económica, de la que muchos autónomos y PYMES no van a lograr salir airosos, y tenemos que trabajar para que nadie que se haya visto obligado a parar su actividad, no pueda después volver a retomarla, tristemente no vamos a conseguir recuperar las vidas perdidas, pero sí podemos ayudar a que no se pierdan trabajos y negocios”.

La portavoz popular ha recordado que desde el Partido Popular se pidieron más y mejores medidas que no han sido tenidas en cuenta, a pesar de haber presentado nuestras propuestas el 23 de marzo y el decreto estar firmado el 2 de abril “la única medida que se ha tenido en cuenta ha sido el aplazamiento de los impuestos locales al cobro, y esta se ha llevado a cabo gracias a la instrucción del Gobierno regional de Fernando López Miras, quien también ofreció a los ayuntamientos una línea de anticipo de estos tributos”.

Asimismo, Reverte ha explicado que “las medidas de la alcaldesa de Águilas no son suficientes en la actual situación, eliminar tasas del mercado semanal, o plaza de abastos, de instalaciones deportivas, residuos u ocupación de la vía pública de establecimientos afectados, simplemente es no cobrar por lo que se ha dejado de prestar, por el cese de la actividad de los mismos”.

La popular ha añadido que “tenemos que pensar en el día después y buscar soluciones desde ya; en lo que sí estamos trabajando desde el Grupo Municipal Popular, por lo que es momento de mitigar la situación de familias, empresas y trabajadores autónomos que se han visto obligados a interrumpir su actividad laboral, con medidas de mayor calado, como están realizando otros municipios”.

“Hoy volvemos a tender la mano al Ejecutivo local para trabajar de forma conjunta en iniciativas que beneficiarán a la totalidad de los ciudadanos, ya que, ahora más que nunca, debemos actuar de forma responsable y coordinada en pro del interés común de los vecinos de Águilas”, ha concluido Reverte.