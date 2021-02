Águilas vuelve a solicitar a D.G de Movilidad y Litoral que bonifiquen 40% del canon de ocupación a feriantes

La alcaldesa de Águilas, Mari Carmen Moreno, ha remitido una carta a la directora general de Movilidad y Litoral, Marina Munuera, para volver a pedir que reconsideren bonificar el 40% de canon de ocupación del Puerto al grupo de Feriantes de Águilas, atendiendo a la falta de actividad que han tenido a lo largo de este último año. Ya el pasado 1 de febrero se pedía la bonificación de las tasas de concesión del espacio público para este verano 2021, trasladando a la Subdirección General de Costas y Puertos, dependiente de la Dirección General de Movilidad y Litoral, la petición del grupo de Feriantes de Verano de Águilas que hacían a través de la Asociación de Comerciantes e Industriales de Águilas. Sin embargo, “esta semana hemos conocido por los Medios de Comunicación que la Dirección General de Puertos va a bonificar el canon a instalaciones de hostelería y otras, en base al artículo 6 de la Ley de puertos de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, recientemente modificada, por lo que al ponerme en contacto con dicha Dirección General para que nos explique en qué consistirá dicha bonificación nos indican que consiste en que pagarán según días de actividad; es decir, que si dichos feriantes están los 60 días que supuestamente prevén estar este verano, pagarán esos días, no otorgándoles bonificación alguna, a no ser que justifiquen las pérdidas que podrían tener”.

Dado que esto no es lo que se demandó, la alcaldesa ha solicitado formalmente que reconsideren otorgar la bonificación que se pidió. Además, esta misma semana los Medios se hicieron eco de una nota en la que “se incurría en una falsedad, al declarar que el colectivo de feriantes de verano serían bonificados en el canon de explotación del puerto de Águilas. Sería una gran noticia de ser verdad, pero según nos han informado desde Puertos no es así, por lo que no hemos dudado en volver a reivindicar esta ayuda para nuestros Feriantes”, ha explicado la alcaldesa de Águilas.