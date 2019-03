CS Águilas solicitará más transparencia en la web del Ayuntamiento

Ciudadanos Águilas va a solicitar por escrito a la Alcaldesa de este municipio, Mari Carmen Moreno, que se renueven los esfuerzos por conseguir mejores niveles de transparencia en el Ayuntamiento. El responsable de la formación naranja, ha indicado que “tras la insistencia de Ciudadanos denunciando la tremenda falta de transparencia al inicio de la legislatura, conseguimos algunas mejoras. Sin embargo, los últimos dos años no hemos visto ningún tipo de avance. Por ese motivo vamos a solicitar cambios importantes. Hemos detectado algunos casos en los que no se responde ante peticiones, en otros, sencillamente se ignora y no se repara o subsana la avería comunicada. También nos hemos dado cuenta del caos que supone buscar algunos tipos de información en la web municipal, algo tan fácilmente subsanable que nos sorprende no se aborde.”

La Formación está preparando una serie de medidas para mejorar la web municipal y su funcionamiento y garantizar con ello que cualquier persona tenga un fácil acceso a la información del municipio. “El Ayuntamiento debe ser la casa de todos y no un laberinto poco accesible con el que nos tropezamos cada vez que tenemos que hacer una gestión o solicitar información.” Ha finalizado Martínez.