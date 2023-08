El PP de Águilas solicita a la CHS la limpieza de las ramblas de la localidad

La presidenta del Partido Popular de Águilas, Eva Reverte, ha explicado que “es urgente que los cauces que cruzan Águilas se encuentren en buenas condiciones y más en esta época en la que pueden llegar lluvias torrenciales, como viene sucediendo todos los años”.

“En estos meses de final de agosto y comienzo de septiembre la experiencia de otros años nos alerta de que las DANAS son imprevisibles en nuestra zona y la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) sigue sin cumplir con sus obligaciones en cuanto al mantenimiento de los cauces de Águilas”, puesto que “en muchos tramos las cuencas se encuentran prácticamente intransitables para que discurra el agua y en muy malas condiciones”, ha detallado Reverte.

Asimismo ha subrayado que “las desgracias sufridas en el pasado nos llevan a exigir a la CHS, ya que es su competencia, que los cauces estén limpios y desbrozados, porque estos espacios naturales juegan un papel crucial en la canalización del agua durante las lluvias y más si estas son intensas; por lo que un mantenimiento adecuado ayuda a reducir el riesgo de inundaciones y daños", ha enfatizado Reverte.

En la actualidad, por poner un claro ejemplo, “los ojos del puente del cauce de Matalentisco están totalmente obstruidos, llenos de maleza y muy cerca hay varios negocios locales que han sufrido daños, por suerte, solo materiales en años anteriores”.

Reverte ha puntualizado que “hay que tener en buenas condiciones todo el recorrido de los cauces y no solo las desembocaduras, puesto que el agua a su paso arrastra ramas, cañas e incluso escombros que van acumulándose mientras discurre”.

La líder ‘popular’ ha añadido que “es necesario que se pongan manos a la obra ya, tanto la CHS, como el ayuntamiento en los tramos urbanos y evitar así situaciones como las que se han vivido en Águilas, sin ir más lejos, en el verano de 2021” y si la CHS no cumple con su obligación “desde la Alcaldía no se puede mirar hacia otro lado, hay que sacarle las vergüenzas y no taparlas, porque los perjudicados son los aguileños”.