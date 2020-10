El PP de Águilas impulsa la estructura del partido al incorporar un nuevo Comité Ejecutivo

La presidenta del Partido Popular de Águilas, Eva Reverte, ha dado a conocer el nuevo Comité Ejecutivo de los populares aguileños que está formado por afiliados comprometidos con sus vecinos y dispuestos a trabajar para que ninguna persona se quede atrás en esta crisis en la que estamos inmersos, por lo que, de este modo, se impulsa la estructura del partido con estas incorporaciones.

Reverte ha explicado que su intención era hacer un Congreso Local la pasada primavera, tras las fiestas de Carnaval, “la situación que estamos viviendo ha impedido que ese congreso tuviera lugar, pero tenemos claro que el partido tenía que seguir funcionando y que la creación de este órgano dentro de nuestra estructura es necesaria”.

“Mi responsabilidad sigue siendo la misma que cuando fui nombrada presidenta de la Gestora del Partido Popular de Águilas, me mueve la vocación de servicio con mis vecinos, y eso mismo es lo que le he pedido a mi equipo, un compromiso de trabajo para con los aguileños, sean o no afiliados de este partido”.

La presidenta del PP de Águilas, Eva Reverte, contará en su Comité Ejecutivo con personas que estarán al servicio de todos y cada uno de los aguileños. Entre los cargos nombrados continúa como Secretario General, Manuel Pérez y como Tesorera, Ascen Méndez, y ha nombrado a 4 vicesecretarios; Vicesecretario de Organización, Juan Zaragoza; de Desarrollo Económico, Francisco Navarro; de Acción Política y Formación, Clara Valverde; de Acción Social, Francisco Javier García; y de Electoral, Estudios y Programas, Francisco Clemente. Además, la nueva portavoz del Partido es Rosa Soler y el presidente del Comité Electoral, Ricardo Asensio.

“En cuanto esta situación pase, porque pasará, tendremos el congreso local, pero mientras tanto es necesaria una estructura para seguir avanzando, demostrando nuestra solidez y capacidad de gestión”, ha añadido la líder popular. “Llevamos ya un año trabajando para Águilas y demostrando que somos el motor de impulso de un equipo de Gobierno socialista parado y sin proyectos reales”, ha subrayado la presidenta.

Asimismo, Reverte ha destacado que “nuestro objetivo está puesto en 2023, porque está demostrado que las políticas del Partido Popular funcionan en Águilas, desde la moderación, porque la mejor política es la que huye de lo cómodo y los extremismos. “Somos un partido de centro, dialogante y responsable, hoy comenzamos una nueva etapa, con ilusiones renovadas y contando con el mejor equipo, al que no puedo dejar de darle las gracias”, ha concluido Reverte.

“En el Partido Popular venimos demostrando que no queremos una política de marketing, que trabajamos mirando a los ojos a las personas, sin nada que ocultar, pero sí mucho que ofrecerle a Águilas”, ha concluido Reverte.