El PP de Águilas acudirá a la manifestación de Madrid contra los recortes del trasvase Tajo-Segura

La presidenta del Partido Popular de Águilas, Eva Reverte, ha anunciado que “mañana acudiremos a Madrid a una concentración en contra de las decisiones políticas de Pedro Sánchez que pretende recortar aun más el trasvase Tajo-Segura”, por lo que “asociaciones, entidades, organizaciones y colectivos se están sumando en defensa del trasvase”.

Reverte ha advertido que “nos jugamos mucho con esta propuesta socialista y tenemos que apoyar al sector de la agricultura, una de las principales fuentes de empleo de Águilas, que hace apenas dos años, cuando todos los ciudadanos estábamos confinados en nuestras casas, ellos continuaban trabajando para poder alimentar a la población”. Asimismo, “el recorte del Tajo-Segura conllevará a un incremento del precio del agua y que cuando vayamos a hacer la cesta de la compra los productos serán más caros”.

En rueda de prensa, la líder del PP local ha hecho balance del trabajo que se ha realizado durante este 2022, donde “hemos vuelto a demostrar que somos el motor de impulso de un equipo de Gobierno socialista cansado, sin proyecto y sin iniciativas firmes para mejorar la ciudad de Águilas”.

Invasión autocaravanas

Hace un año, el Partido Popular realizó una propuesta en el Ayuntamiento de Águilas para que se controlasen las autocaravanas que campan a sus anchas en las playas de la localidad; hay que tener en cuenta que “están invadiendo la costa de Águilas y pedíamos que se tomasen medidas, que se cumpliese con las ordenanzas municipales para el uso de vehículos en las playas”, ha subrayado Reverte y ha añadido que “el PSOE rechazó nuestra propuesta y la situación continúa igual o peor que en 2022”.

Es por ello que “desde el Partido Popular nos vemos en la obligación de denunciar ante la Fiscalía que el Ayuntamiento de Águilas no está cumpliendo con las propias ordenanzas municipales”. Además de que “se está perjudicando a los establecimientos de la localidad enfocados a este tipo de turismo”.

Propuestas e iniciativas

El Partido Popular ha trabajado durante estos últimos tres años para que el Ayuntamiento de Águilas apoyase a los sectores esenciales de la ciudad, como son la agricultura y la pesca. A su vez, “hemos intentado que se rebajase el precio de los combustibles, que tanto influyen en la economía local”, porque “en este año nos vamos a ver afectados por el incremento de los precios y la no bonificación del Gobierno”, ha matizado la presidenta del PP.

En cuanto a seguridad ciudadana, los concejales del Partido Popular han defendido un refuerzo de agentes de la Guardia Civil y de las patrullas del Seprona en el puesto de Águilas. También se han solicitado diversas propuestas para el puesto de Policía Local, que “recientemente se presentaban dos vehículos que llegan tarde y mal, porque no cumplen con los requisitos necesarias para que un policía pueda perseguir a un delincuente ni aporta seguridad a los agentes”.

La limpieza es otro de los puntos flacos del Gobierno de Mari Carmen Moreno, puesto que “desde que llegó a la Alcaldía, la ciudad de Águilas está descuidada, no solo la limpieza de nuestras calles, sino los vertederos que han surgido en el municipio, así como solares de propiedad municipal o particular que no están cumpliendo con las ordenanzas”.

En lo que respecta al Plan General de Ordenación Municipal de Águilas hay que señalar que “en 2021 el Partido Popular fue el motor de impulso para que se pudiera llegar a efecto, para que no caducara ninguna de las condiciones que tenían para poder aprobarse; asimismo, en este 2022 hemos solicitado ese impulso definitivo para que se ponga en marcha y que, sin duda, va a ser un impulso de desarrollo económico para nuestra ciudad”.

Reverte ha destacado que “somos el partido que más y mejor hemos servido a nuestros vecinos durante las últimas décadas en nuestra localidad; es el momento de mirar al futuro, de apostar por un cambio”, ya que “lo mejor está por llegar y desde el Partido Popular vamos a seguir con la hoja de ruta que hemos tenido durante estos tres años, trabajar por y para los aguileños”.

Para finalizar, ha apuntado que “nos hemos reunido con todos los colectivos y nuestro programa electoral está prácticamente finalizado”, por lo que “en las próximas semanas vamos a ir presentado proyectos para hacer de Águilas la ciudad que todos merecemos”.