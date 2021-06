Águilas acogerá la Gala del Día de la Región de la 7 Televisión

7 Televisión Región de Murcia celebrará mañana martes, 8 de junio, la Gala de la Región en el Auditorio 'Infanta Elena' de Águilas con un programa especial, 'Saboreando el verano', que se emitirá en directo a partir de las 21.00 horas. “La televisión autonómica cree que, aunque aún estamos en primavera, con la Gala del Día de la Región, que hacemos siempre la víspera, se da el pistoletazo de salida al verano en la Región de Murcia. Y dónde mejor que en Águilas para hacerlo. Mañana en la Gala tendrán la oportunidad de conocer algunos rincones muy bonitos de esta localidad, que yo mismo no conocía. Merece mucho la pena visitar Águilas, no solo en verano, sino en cualquier época del año”, ha comentado Antonio Peñarrubia, director de La7, quien ha señalado que “cada año, excepto el anterior, que no se pudo debido al confinamiento, La7 elige una localidad y un tema para su gala. Murcia, Cartagena, San Javier, San Pedro del Pinatar y Alcantarilla ya han acogido ediciones anteriores, y este año toca Águilas. 'Saboreando el verano' es una muestra de las ganas de los murcianos por disfrutar de un estío normal”.

La alcaldesa ha agradecido a la televisión autonómica “haber elegido Águilas como lugar para celebrar la Gala que año tras año celebra en municipios de la Región. Esta Gala estaba planificada para el año pasado, pero lamentablemente debido a las restricciones que todavía sufríamos en aquel momento decidimos de común acuerdo aplazarla a este año. Estoy convencida de que disfrutaremos y pasaremos una noche muy agradable”.

El presentador de la Gala, cuyo elenco de artistas estará encabezado por Marta Sánchez, será Antonio Hidalgo. Los espectadores de La7 también podrán disfrutar de las actuaciones de Comparsa Terpsicore, Chirigota Las Esturreás y Los Happys, entre otros, ya que, como en galas anteriores, habrá sorpresas. El evento podrá seguirse en todo el mundo a través de la web 'http://webtv.7tvregiondemurcia.es/'.